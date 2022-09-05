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還有人要我嗎？ 最美魚販徵友文 網友罵翻：詐騙文

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化女兒、藝人劉心語（阿澎）因常在彰化縣社頭鄉市場幫家人賣魚，被冠上「最美魚販」封號，最近卻有人在臉書社團用她賣魚照貼文說「賣魚為生真的很丟人嗎？ 還有人要我嗎?」的徵文照，馬上被網友打臉「詐騙文」，提醒大家千萬不要加臉友。

臉書《花壇人大小事》最近被po上不少徵友文，有一篇po文被發現竟是用劉心語在幫家人賣魚的照片，還寫著「賣魚為生真的很丟人嗎？很多人嘲諷我是個賣魚妹，一輩子都嫁不出去，還有人要我嗎？誰要娶了我，不打我，對我好，洗衣做飯生兒子我樣樣會，不嫌棄的聯繫我」，並要網友加LINE。

事實上劉心語戲劇、主持、代言等邀約不斷，這篇Po文一看就知是詐騙文，讓網友無奈的是最近擁有社團成員約有1萬5千人的《花壇人大小事》網站被清涼交友圖文攻佔，讓網友不勝其擾，有網友留言說「現在這個社團，突然出現很多美女要交友的，那些全部是詐騙，好手好腳的不工作，整天只想騙人」。

先前也有詐騙文在其他臉書社團po 文要大家簽到，還邀請點連結，許多網友不明就裡就簽到，事後才發現是詐騙文，在版主加強管理下才改善。

彰化女兒、藝人劉心語（阿澎）因常在彰化縣社頭鄉市場幫家人賣魚，被冠上「最美魚販」封號，但最近卻有人在臉書社團用她賣魚照貼詐騙文。圖／翻攝自臉書花壇人大小事
彰化女兒、藝人劉心語（阿澎）因常在彰化縣社頭鄉市場幫家人賣魚，被冠上「最美魚販」封號，但最近卻有人在臉書社團用她賣魚照貼詐騙文。圖／翻攝自臉書花壇人大小事

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