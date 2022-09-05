新店公墓驚見女屍 明顯死亡多時...死因待釐清

位於新北市新店區的中和第一公墓，今天早上出現一具屍體，一名女性身穿白上衣、黑短褲明顯沒有生命跡象，倒在公墓與社區大樓的交界處。公墓的管理員在清掃公墓時，意外發現立刻報警。

轄區警方今天早上9點多獲報，派員查看，確認明顯沒有生命跡象、未送醫。經初步勘查，現場沒有打鬥跡象、徒留一副眼鏡，而死者大腿有瘀青、腳有明顯傷勢，懷疑是墜樓釀禍；不過目前員警查訪大樓，都沒有人認識死者。警方說，死者年紀大概30多歲，身分待後續釐清。 新店警方獲報，派員採證。記者翁至成／翻攝 位處新店的中和第一公墓，今天早上出現一具女屍體，由於緊鄰社區大樓，不排除是墜樓。箭頭為案發處。圖／擷取自google maps 新店警方獲報，派員採證。記者翁至成／翻攝