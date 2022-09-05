粗心女兒將機車騎走忘騎回家 老爸以為車被偷烏龍報案

高雄市一名吳姓男子見家門口機車不翼而飛報警，警方受理，正要製作筆錄時，吳男女兒突然來電，指她將機車騎走，放在火車站，被朋友載回家，一時忘了有騎車外出，女兒粗心讓老爸超尷尬，結束烏龍報案，警方還好心載吳妻至火車站，將機車騎回家。

岡山警分局橋頭分駐所2日接獲46歲的吳姓男子報案，指當日下午將機車停放在家門口後，直到晚上9點多要出門時，發現機車失蹤，懷疑竊賊將機車偷走。

警方當下獲報後，詢問吳男使用機車狀況，吳男和妻子都說當天下午停妥機車後，2人都未使用機車；警方只好先行派員調閱監視器，並請吳男至所完成報案程序。

吳男隨後到派出所，正要製作筆錄時，突然接到女兒的電話，吳女向父親表示，因見機車鑰匙未拔，將機車騎走後，停放在橋頭火車站，去找朋友，後來被朋友載回家，忘了她有騎車。