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聯結車載大理石閃小客車急煞「撞爛車頭」 司機慘嘆：損失百萬
曾男駕駛聯結卡車載1塊大理石，今上午行經台九線北上新興路段，見邱男駕車從產業道路右轉台九線，示警煞車不及、擦撞邱車，所幸2駕駛無礙，但車上大理石因煞車作用力推撞車頭，司機苦嘆「這個煞車不便宜，維修費要100多萬元！」
警方表示，兩輛車駕駛酒測值都是0，駕駛都沒有受傷，事故原因正在調查中。
曾姓司機表示，他從高雄載大理石要到花蓮，今天上午10時許行經台九線北上池上新興路段，突然發現右側道路有小客車要到台九線，他立刻鳴喇叭示警，但小客車沒停，他立刻踩煞車，這種重車又載大理石，沒辦法立即停止，才發生擦撞。
他說，幸好車禍沒有造成受傷，但這個煞車真的損失不小，大理石因為反作用力，固定纜繩都被扯斷、推撞到聯結車車頭，車頭後方嚴重變形、玻璃也破了，初估維修費就要百萬元。
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