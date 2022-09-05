南三段郡大林道又見山難 女山友摔落山谷頭部受創求援

南投縣信義鄉南三段郡大林道再見山域事故，一名林姓女山友不幸於43公里處摔落山谷約20公尺深度，領隊回報頭部嚴重受創，因而請求救援。

南投消防局表示，今天清晨6時18分接獲報案，一支8人登山隊於8月27日由花蓮瑞穗入山，攀爬南三段，預計今天由郡大林道33公里處下山。

但一名林姓山友（女、56歲、台中市）不幸於43公里處摔落山谷，約20公尺深度，頭部嚴重受創，請求救援。

大隊長林正宜指出，由於連日受颱風影響，前往郡大林道沿線至32公里，有多處落石倒木，林務局已請施工廠商沿路往上清除。

此外，為加速救援時效，申請直升機10點32分降落和社停機坪 11時03分降落郡大林道36公里支線停機坪；出動義消山搜5名等6人出勤，搭乘直升機趕赴現場救援。