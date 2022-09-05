快訊

地方懷疑不選竹市與官司有關 鄭宏輝：法律途徑捍衛清白

論文涉抄？林耕仁認6處疏漏引註失誤 主動送學倫會調查

急著離婚同意前夫刪協議書這項條款 前妻挨告要付千萬

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南三段郡大林道又見山難 女山友摔落山谷頭部受創求援

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導

南投縣信義鄉南三段郡大林道再見山域事故，一名林姓女山友不幸於43公里處摔落山谷約20公尺深度，領隊回報頭部嚴重受創，因而請求救援。

南投消防局表示，今天清晨6時18分接獲報案，一支8人登山隊於8月27日由花蓮瑞穗入山，攀爬南三段，預計今天由郡大林道33公里處下山。

但一名林姓山友（女、56歲、台中市）不幸於43公里處摔落山谷，約20公尺深度，頭部嚴重受創，請求救援。

大隊長林正宜指出，由於連日受颱風影響，前往郡大林道沿線至32公里，有多處落石倒木，林務局已請施工廠商沿路往上清除。

此外，為加速救援時效，申請直升機10點32分降落和社停機坪 11時03分降落郡大林道36公里支線停機坪；出動義消山搜5名等6人出勤，搭乘直升機趕赴現場救援。

目前待搜救人員徒步前往事故地點，接觸到患者簡單處理包紮後，再移動至可吊掛處，屆時回報座標，再申請直升機實施傷患吊掛作業。

由於連日受颱風影響，前往郡大林道沿線至32公里，有多處落石。圖／南投消防局提供
由於連日受颱風影響，前往郡大林道沿線至32公里，有多處落石。圖／南投消防局提供
由於連日受颱風影響，前往郡大林道沿線至32公里，有多處落石待維修。圖／南投消防局提供
由於連日受颱風影響，前往郡大林道沿線至32公里，有多處落石待維修。圖／南投消防局提供

直升機 南投

延伸閱讀

澎湖醫療後送 比照衛福部離島救護航空器駐地標準

買直升機無照四處飛 3人違反民航法遭判刑

共軍駐港部隊輪防 換上最先進直20直升機

好消息！南投武界5人失蹤尋獲2人狀況佳 警消士氣大振

相關新聞

超氣！機車遭扳開竊走2600元 失主親自「守了4天」逮到賊

高雄39歲紀姓男子上月底在鼓山區行竊機車置物箱內財物，得手2600元，氣得吳姓失主牙癢癢，頻頻盯著監視器守株待兔，就等竊...

回收箱內傳來答鈴聲！基隆婦人搶救手機 倒栽蔥「掉落舊衣回收箱」

基隆市年近七旬的黃姓婦人把舊衣投入回收箱後，想起手機放在某件舊衣口袋。她從投入口想「搶救手機」，結果不小心倒栽蔥掉落回收...

聯結車載大理石閃小客車急煞「撞爛車頭」 司機慘嘆：損失百萬

曾男駕駛聯結卡車載1塊大理石，今上午行經台九線北上新興路段，見邱男駕車從產業道路右轉台九線，示警煞車不及、擦撞邱車，所幸...

南三段郡大林道又見山難 女山友摔落山谷頭部受創求援

南投縣信義鄉南三段郡大林道再見山域事故，一名林姓女山友不幸於43公里處摔落山谷約20公尺深度，領隊回報頭部嚴重受創，因而...

高雄一處大樓變電箱冒煙 台電配合斷電影響665戶

高雄市政府消防局今天上午10時21分獲報，三民區皓東路一處大樓發生火警，到場發現地下室變電箱冒煙，現場無明火，為進行搶救...

桃園男航空城偷電纜爬電桿 見警心虛慘摔笑「還沒剪」

桃園市李姓男子今天清晨到航空城徵收區段，疑要竊取電纜線，正當他爬上電線桿要下手時，見巡邏員警開車經過，心虛受驚、自3公尺...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。