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桃園男航空城偷電纜爬電桿 見警心虛慘摔笑「還沒剪」

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市李姓男子今天清晨到航空城徵收區段，疑要竊取電纜線，正當他爬上電線桿要下手時，見巡邏員警開車經過，心虛受驚、自3公尺高處摔落，當場被逮個正著。警詢後將全案依竊盜罪嫌移送法辦。

大園警分局埔心派出所警員王儒瀚、鄭朝祥今天凌晨4時許執行防竊巡邏勤務，開車行經埔心里18鄰一處空屋前時，突然看見一個黑影從路旁約3公尺高電線桿上掉落，嚇了一跳以為眼花，趕緊下車一探究竟，發現竟是一名男子跌坐在地；員警覺得可疑，立即上前盤查。

李男事跡敗露，來不及狡飾，笑稱自己「還沒剪啦」，只是沒想到剛好有巡邏車經過，一時驚慌嚇到手滑，才從電線桿上摔落，想不到卻間接坦承是來竊取電纜線。

員警隨後也在李男身旁查獲油壓剪、絕緣手套，並在電線桿上發現4支用來攀爬的鐵條，研判他罪嫌重大，當場逮捕，全案依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。

警方現場查獲李男趴桿用的鐵條。記者楊湛華／翻攝
警方現場查獲李男趴桿用的鐵條。記者楊湛華／翻攝
大園區李姓男子今天清晨到航空城內剪電纜，但遇到巡邏員警，嚇得跌落在地被逮，作案工具也被查獲。記者楊湛華／翻攝
大園區李姓男子今天清晨到航空城內剪電纜，但遇到巡邏員警，嚇得跌落在地被逮，作案工具也被查獲。記者楊湛華／翻攝

桃園 竊盜 航空城

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