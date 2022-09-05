桃園男航空城偷電纜爬電桿 見警心虛慘摔笑「還沒剪」

桃園市李姓男子今天清晨到航空城徵收區段，疑要竊取電纜線，正當他爬上電線桿要下手時，見巡邏員警開車經過，心虛受驚、自3公尺高處摔落，當場被逮個正著。警詢後將全案依竊盜罪嫌移送法辦。

大園警分局埔心派出所警員王儒瀚、鄭朝祥今天凌晨4時許執行防竊巡邏勤務，開車行經埔心里18鄰一處空屋前時，突然看見一個黑影從路旁約3公尺高電線桿上掉落，嚇了一跳以為眼花，趕緊下車一探究竟，發現竟是一名男子跌坐在地；員警覺得可疑，立即上前盤查。

李男事跡敗露，來不及狡飾，笑稱自己「還沒剪啦」，只是沒想到剛好有巡邏車經過，一時驚慌嚇到手滑，才從電線桿上摔落，想不到卻間接坦承是來竊取電纜線。