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兄弟檔佯裝警察強盜財物！ 被害人聽命蹲40分不敢動

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣尤姓兄弟在今年7月間，涉嫌透過社交軟體Telegram應徵車手，等被害人現身即假裝警察，要求被害人蹲下，毆打被害人後，強盜財物，犯案兩起，得款9700元、2只金戒指、香菸等財物，警方循線抓人，台中地檢署今偵結依強盜罪嫌起訴。

起訴指出，尤姓兄弟（23歲、18歲）為了強盜財物，涉嫌在今年7月2日，在社交軟體Telegram上，假意貼文應徵車手，等到張姓男子看到貼文之後，與尤姓兄弟聯繫，二人要張在同日晚間10時許，前往鰲峰山公園涼亭向人收款，張依約前往後，尤姓兄弟現身，佯稱「我們是警察、你蹲下，身上東西交出來」。

張姓男子以為二人真的是警察，配合尤姓兄弟的指示蹲下，還把身上8500元、手機、香菸擺放在地上，尤姓兄弟將財物拿走後，還跟張說「你在這邊等霧峰分局的人來」，張蹲了40分鐘，發現都無警察到場，即自行返家後報警。

尤姓兄弟食髓知味，今年7月9日又利用相同方式，約出另名張姓男子前往沙鹿區青山公園，張到場後，尤姓兄弟拿著球棒現身，再佯稱「我們是警察，你蹲下」，尤姓兄弟接著呼張巴掌、攻擊頭部多下後，要求張交付身上現金1200元、金戒指2只（市價約3萬元）、香菸一包等物品。

尤姓兄弟取得財物後，以球棒毆打張手臂、肚子，要求張「往前走不准回頭」，尤姓兄弟逃逸後，張向警方報案。

清水警分局循線逮回尤姓兄弟，查扣現金500元、鋁棒一支等贓證物，尤姓兄弟在偵辦時，承認涉案，台中地檢署偵結，依僭行公務員職權、強盜罪嫌起訴。

南投縣尤姓兄弟涉嫌在今年7月間假扮警察，強盜民眾財物，台中地檢署偵結起訴。圖／本報資料照
南投縣尤姓兄弟涉嫌在今年7月間假扮警察，強盜民眾財物，台中地檢署偵結起訴。圖／本報資料照

警察 強盜 車手

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