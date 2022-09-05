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超氣！機車遭扳開竊走2600元 失主親自「守了4天」逮到賊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄39歲紀姓男子上月底在鼓山區行竊機車置物箱內財物，得手2600元，氣得吳姓失主牙癢癢，頻頻盯著監視器守株待兔，就等竊嫌再次上門。4天後紀男果真再次上門，幸吳男早有準備，趁紀男空手而回時騎車在後方尾隨，邊騎車邊報警，迅速將紀男攔下，盤查身分後確認為警方鎖定的竊嫌，依竊盜罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，39歲的紀男因缺錢花用，上月28日在鼓山區內惟一帶的巷弄內，隨機下手，竊走一輛機車置物箱裡的2600元現金，吳男事隔兩天後發現現金不翼而飛，起初懷疑是記錯的不以為意，後來調閱住家的監視器畫面，才發現家門口遭竊嫌光顧，隨即報警尋求協助。

警方根據吳男提供的監視器畫面，發現竊嫌在巷弄裡隨機挑選機車，扳開機車坐墊後竊取車內物品，且比對外觀、臉型，鎖定嫌犯為去年4月因犯下竊盜案遭逮的紀姓男子。

遭竊2600元的吳男氣得牙癢癢，有空就守在監視器電腦前，等候竊嫌再度光顧，果真在本月1日凌晨2時許，守候4天的吳男順利等到紀男上門，紀原以為還能複製上一次經驗，成功得手現金，沒料吳男早有準備，讓紀男空手而回，吳趁紀男離去後，騎機車在後方尾隨，再通報轄區警方加入圍捕。

鼓山分局內惟派出所員警接獲勤指中心通報後，動員警力搜索，迅速在鼓山區九如四路與逢甲路口攔下紀男，尾隨在後的吳男也跟著停下，衝上前痛斥紀男「偷幾次了，要不要調監視器給你看」，由於事證明確，紀男只能乖乖坦承行竊。

警方表示，紀男因缺錢花用才會隨機行竊，沒想到隨便扳開機車坐墊，輕易得手2600元，全部花用完畢後，想要複製前一次成功的經驗，再次動手時卻撲了空，還被車主發現而報警。全案警詢後，依竊盜罪嫌將紀男移送高雄地檢署偵辦。

紀男行竊過程都被吳男家中監視器拍下，吳為此守候4天，果真讓他逮到行竊的紀姓男子。圖/讀者提供
紀男行竊過程都被吳男家中監視器拍下，吳為此守候4天，果真讓他逮到行竊的紀姓男子。圖/讀者提供
紀男行竊過程都被吳男家中監視器拍下，成為他犯罪鐵證。圖/讀者提供
紀男行竊過程都被吳男家中監視器拍下，成為他犯罪鐵證。圖/讀者提供

監視器 竊盜 失主

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