1張未來式機車塑膠號牌 苗警追出偽文罪開罰13萬多元

苗栗縣警察局交通隊今年8月攔查到一輛機車，持有監理單位尚未排到核發的號牌，循線查出先後有6名少年涉嫌騎用上路，今天依偽造文書罪嫌函送，並開出18張無照駕駛等違規，13萬3200元罰單。

交通隊員警8月中旬深夜，在苗栗市英才路執行防制危險駕車守望勤務，突然1輛機車橫向穿越道路，並刻意把車頭朝外停放，員警發生可疑，查看發現機車未懸掛車牌，置物箱內並有1張塑膠車牌，案情並不單純。

警方查出，吳姓少年（16歲）騎用媽媽的機車，媽媽因涉酒駕，機車牌照遭吊扣，至於塑膠車牌幾乎與監理單位核發車牌毫無差異，但根據監理單位領用牌照號碼，塑膠車牌是未來式車號，涉嫌偽造車牌。

警方過濾道路監視器，發現吳姓等6名少年涉嫌騎用懸掛偽造車牌的機車上路，依偽造文書罪嫌，函送苗栗地方法院少年法庭，另吳姓少年等6人無照駕駛、使用偽造之牌照，及牌照吊扣期間行駛道路，警方分別對少年及車主開出18張交通違規單，處罰13萬3200元。