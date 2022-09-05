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1張未來式機車塑膠號牌 苗警追出偽文罪開罰13萬多元

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警察局交通隊今年8月攔查到一輛機車，持有監理單位尚未排到核發的號牌，循線查出先後有6名少年涉嫌騎用上路，今天依偽造文書罪嫌函送，並開出18張無照駕駛等違規，13萬3200元罰單。

交通隊員警8月中旬深夜，在苗栗市英才路執行防制危險駕車守望勤務，突然1輛機車橫向穿越道路，並刻意把車頭朝外停放，員警發生可疑，查看發現機車未懸掛車牌，置物箱內並有1張塑膠車牌，案情並不單純。

警方查出，吳姓少年（16歲）騎用媽媽的機車，媽媽因涉酒駕，機車牌照遭吊扣，至於塑膠車牌幾乎與監理單位核發車牌毫無差異，但根據監理單位領用牌照號碼，塑膠車牌是未來式車號，涉嫌偽造車牌。

警方過濾道路監視器，發現吳姓等6名少年涉嫌騎用懸掛偽造車牌的機車上路，依偽造文書罪嫌，函送苗栗地方法院少年法庭，另吳姓少年等6人無照駕駛、使用偽造之牌照，及牌照吊扣期間行駛道路，警方分別對少年及車主開出18張交通違規單，處罰13萬3200元。

縣警局長陳武康表示，縣警局將持續要求員警落實執行勤務，加強盤查可疑人、車，同時提醒同仁執勤安全絕對是第一要務，在執行各項勤務時，一定要保持高度警覺，隨時注意民眾之異常舉止，以因應各種突發狀況，對於挑戰公權力的歹徒我們絕不寬貸，一定追究到底。

苗栗縣警局交通隊從1張未來式車號的塑膠車牌，查出6名少年涉偽造文書及18項交通違規。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局交通隊從1張未來式車號的塑膠車牌，查出6名少年涉偽造文書及18項交通違規。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局交通隊從1張未來式車號的塑膠車牌，查出6名少年涉偽造文書及18項交通違規。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局交通隊從1張未來式車號的塑膠車牌，查出6名少年涉偽造文書及18項交通違規。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局交通隊從1張未來式車號的塑膠車牌，查出6名少年涉偽造文書及18項交通違規。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局交通隊從1張未來式車號的塑膠車牌，查出6名少年涉偽造文書及18項交通違規。圖／苗栗縣警局提供

偽造文書 警察

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