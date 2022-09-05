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基隆婦人撿手機 竟倒栽蔥掉落受困舊衣回收箱

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市年近七旬的黃姓婦人把舊衣投入回收箱後，想起手機放在某件舊衣口袋。她從投入口想「搶救手機」，結果不小心倒栽蔥掉落回收箱，變成警消到場「搶救婦人」。消防員切開回收箱門鎖，將她救出，雖然沒有外傷，但是虛驚一場，獲救時神情惶恐。

基隆市警方今天凌晨3點45分接獲黃姓婦人報案，指她被困在中和路168巷的舊衣回收箱內，但無法清楚說出回收箱的位置。員警到場找尋時，有名早起運動的市民跟警方說，有人受困中和路168巷7弄口的舊衣回收箱才找到她。

黃姓婦人掉落舊衣回收箱後，因為右小腿被投入口的掀門卡住，以頭下腳上方式受困。警方聯絡消防人員到場協助，消防員先慢慢放倒回收箱，斜靠在路旁護欄上，再持切割器切開回收箱的鎖頭。

打開回收箱的門後，1名消防員先進入回收箱，協助黃姓婦人穩住身體，調整調勢，再撐住她先把雙腳伸出回收箱，由外面的消防員接應，安全離開回收箱。

據了解，黃姓婦人把舊衣投入回收箱後，想起手機放在某件舊衣口袋。她拿丈夫的手機外出尋找，在回收箱旁撥通電話，果然聽到回收箱內傳來答鈴聲。她想從投入口探頭進去找那件舊衣，沒想到一不小心掉落回收箱，並因倒栽蔥頭昏眼花，無力自行脫困，還好有手機打110求救。

救護人員檢視黃姓婦人沒有外傷，她也表示不用送醫，略為休息後自行返家，結束這場驚魂記。

基隆市年近七旬的黃姓婦人想取回舊衣回收箱內的手機時，不小心倒栽蔥掉落回收箱，消防員鋸切鎖頭開門救人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近七旬的黃姓婦人想取回舊衣回收箱內的手機時，不小心倒栽蔥掉落回收箱，消防員鋸切鎖頭開門救人。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近七旬的黃姓婦人想取回舊衣回收箱內的手機時，不小心倒栽蔥掉落回收箱，警消到場救她出來，結束這場驚魂記。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近七旬的黃姓婦人想取回舊衣回收箱內的手機時，不小心倒栽蔥掉落回收箱，警消到場救她出來，結束這場驚魂記。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近七旬的黃姓婦人想取回舊衣回收箱內的手機時，不小心倒栽蔥掉落回收箱，警消到場救她出來，結束這場驚魂記。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市年近七旬的黃姓婦人想取回舊衣回收箱內的手機時，不小心倒栽蔥掉落回收箱，警消到場救她出來，結束這場驚魂記。記者邱瑞杰／翻攝

消防員 基隆 丈夫

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