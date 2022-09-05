豐原民宅大火住警器響 重聽老翁不及逃生 死在加蓋頂樓

台中豐原一間民宅今天凌晨大火，住警器大響，屋內5人有4人逃到屋外，睡在加蓋頂樓的77歲楊姓男子重聽，疑似沒聽到警報聲，來不及逃生，被發現時已死亡，起火原因由消防單位調查中。

台中市消防局今天凌晨3點多獲報，豐原區田心路一段132巷內發生住宅火警，出動第一大隊及豐南等4分隊，各式消防車16輛、救護車2輛，消防人員43名。

起火民宅是地上二層的頂樓加蓋鐵皮屋透天住宅，頂樓加蓋處起火燃燒，現場回報該戶人家有5人，已有4人避難疏散，屋主父親77歲楊姓男子疑似受困於頂樓加蓋的樓中樓結構內。