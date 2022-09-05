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豐原民宅大火住警器響 重聽老翁不及逃生 死在加蓋頂樓

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

台中豐原一間民宅今天凌晨大火，住警器大響，屋內5人有4人逃到屋外，睡在加蓋頂樓的77歲楊姓男子重聽，疑似沒聽到警報聲，來不及逃生，被發現時已死亡，起火原因由消防單位調查中。

台中市消防局今天凌晨3點多獲報，豐原區田心路一段132巷內發生住宅火警，出動第一大隊及豐南等4分隊，各式消防車16輛、救護車2輛，消防人員43名。

起火民宅是地上二層的頂樓加蓋鐵皮屋透天住宅，頂樓加蓋處起火燃燒，現場回報該戶人家有5人，已有4人避難疏散，屋主父親77歲楊姓男子疑似受困於頂樓加蓋的樓中樓結構內。

消防隊員立即布線並搭梯搶救，凌晨4點1分火勢控制，4點10分火勢撲滅，39分發現受困民眾，已無生命徵象，消防局調查，民宅內裝有住警器，楊男患有重聽未能及時逃生，現場燃燒面積50平方公尺，財物損失待查，起火原因調查中。

台中豐原今天凌晨發生民宅火警，一人死亡。圖／台中市消防局提供
台中豐原今天凌晨發生民宅火警，一人死亡。圖／台中市消防局提供
台中豐原今天凌晨發生民宅火警，一人死亡。圖／民眾提供
台中豐原今天凌晨發生民宅火警，一人死亡。圖／民眾提供
台中豐原今天凌晨發生民宅火警，一人死亡。圖／民眾提供
台中豐原今天凌晨發生民宅火警，一人死亡。圖／民眾提供

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