車輛衝落蘭潭10公尺邊坡樹叢 駕駛急按喇叭3人獲救

有輛汽車行經嘉義市蘭潭環潭公路時疑失控衝落10公尺邊坡，車輛卡在陰暗樹叢裡動彈不得，駕駛急按喇叭引起路人注意幫忙報警，警消獲報後趕赴現場協助車内3人脫困。

昨天（4日）深夜10時33分嘉義市消防局接獲報案，據報案民眾表示，在蘭潭環潭公路一處邊坡樹叢裡，聽到汽車的喇叭聲音，於是朝黑暗的樹林查看，發現有輛開著車燈的汽車卡在邊坡樹林裡。