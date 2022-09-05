車輛衝落蘭潭10公尺邊坡樹叢 駕駛急按喇叭3人獲救
有輛汽車行經嘉義市蘭潭環潭公路時疑失控衝落10公尺邊坡，車輛卡在陰暗樹叢裡動彈不得，駕駛急按喇叭引起路人注意幫忙報警，警消獲報後趕赴現場協助車内3人脫困。
昨天（4日）深夜10時33分嘉義市消防局接獲報案，據報案民眾表示，在蘭潭環潭公路一處邊坡樹叢裡，聽到汽車的喇叭聲音，於是朝黑暗的樹林查看，發現有輛開著車燈的汽車卡在邊坡樹林裡。
市消防局派遣蘭潭分隊器材人車出勤，在環潭公路1公里400公尺處邊坡下的10公尺左右樹林中發現這輛受困車輛，消防員立即下切至車輛受困處，協助車內1男2女脫困，3人沒有受傷，疑因駕駛路況不熟，車速過快轉彎不慎衝下邊坡，驚險獲救後頻頻向警消人員道謝。詳細肇事原因由警方調查中。
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