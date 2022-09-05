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蘭潭環潭公路轎車衝下邊坡 1男2女一度受困按喇叭

聯合報／ 記者林伯驊／嘉義即時報導

1輛轎車今天晚間10點33分行經嘉義蘭潭風景區的環潭公路1.4公里處，不慎衝下邊坡，卡在樹叢動彈不得，車上2女、1男一度受困車內，趕緊打電話報案，嘉市消防局勤指中心人員和車內保持通話，並依循轎車不停按的喇叭聲找到車子，並救出3人，幸好都沒受傷不必送醫。

據了解，駕駛為20歲男子，乘客為23歲女子及31歲女子，從嘉義縣水上鄉到蘭潭遊玩，疑似路況不熟，夜間視線較暗，轉彎車速又疑過快，不慎衝下10公尺的邊坡，車子卡住動彈不得。

3人當下相當緊張，打110報案，再轉報給嘉市消防局，消防局勤指中心打電話給車內的人，加入LINE好友，請他們回傳位置，且當蘭潭分隊救護人員抵達，請轎車持續鳴按喇叭，以便能掌握位置，將3人一一救出，10點49分就全帶到平面道路上，幸好都沒有外傷，不必送醫。

1輛轎車今天晚間行經嘉義市蘭潭風景區的環潭公路1.4公里處，不慎衝下邊坡，車上1男2女幸好未受傷。記者林伯驊／翻攝
1輛轎車今天晚間行經嘉義市蘭潭風景區的環潭公路1.4公里處，不慎衝下邊坡，車上1男2女幸好未受傷。記者林伯驊／翻攝
1輛轎車今天晚間行經嘉義市蘭潭風景區的環潭公路1.4公里處，不慎衝下邊坡。記者林伯驊／翻攝
1輛轎車今天晚間行經嘉義市蘭潭風景區的環潭公路1.4公里處，不慎衝下邊坡。記者林伯驊／翻攝
1輛轎車今天晚間行經嘉義市蘭潭風景區的環潭公路1.4公里處，不慎衝下邊坡。記者林伯驊／翻攝
1輛轎車今天晚間行經嘉義市蘭潭風景區的環潭公路1.4公里處，不慎衝下邊坡。記者林伯驊／翻攝
1輛轎車今天晚間行經嘉義市蘭潭風景區的環潭公路1.4公里處，不慎衝下邊坡，車上1男2女幸好未受傷。記者林伯驊／翻攝
1輛轎車今天晚間行經嘉義市蘭潭風景區的環潭公路1.4公里處，不慎衝下邊坡，車上1男2女幸好未受傷。記者林伯驊／翻攝
1輛轎車今天晚間行經嘉義市蘭潭風景區的環潭公路1.4公里處，不慎衝下邊坡，車上1男2女幸好未受傷。記者林伯驊／翻攝
1輛轎車今天晚間行經嘉義市蘭潭風景區的環潭公路1.4公里處，不慎衝下邊坡，車上1男2女幸好未受傷。記者林伯驊／翻攝

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