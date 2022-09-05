蘭潭環潭公路轎車衝下邊坡 1男2女一度受困按喇叭

1輛轎車今天晚間10點33分行經嘉義市蘭潭風景區的環潭公路1.4公里處，不慎衝下邊坡，卡在樹叢動彈不得，車上2女、1男一度受困車內，趕緊打電話報案，嘉市消防局勤指中心人員和車內保持通話，並依循轎車不停按的喇叭聲找到車子，並救出3人，幸好都沒受傷不必送醫。

據了解，駕駛為20歲男子，乘客為23歲女子及31歲女子，從嘉義縣水上鄉到蘭潭遊玩，疑似路況不熟，夜間視線較暗，轉彎車速又疑過快，不慎衝下10公尺的邊坡，車子卡住動彈不得。