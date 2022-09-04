BMW男台74逆向「倒退嚕」 檢深夜訊問後無保請回

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在今天上午9時許，駕駛黑色BMW轎車在台74線逆向行駛，一度停在路旁，警方獲報後前往攔停，但陳不服攔查，持續倒車行駛，警方利用廣播器喝令停車，陳行駛約1公里後才停車受檢，陳辯稱是「諸事不順」才逆向，全案將依公共危險罪送辦，台中地檢署在今天深夜訊問後，認陳已承認犯行，全案無被害人，命無保請回。

台中地檢署襄閱主任檢察官詹常輝說，承辦檢察官在訊問後認為，陳男涉犯公共危險罪，但考量到當時台74線車流量不大，且沒有造成其他用路人傷亡，加上訊問時，陳男對交代案發經過，都十分配合，因此命無保請回。

今天上午9時許，第六警分局西屯所獲報，一輛黑色BMW轎車在台74線外側車道逆向行駛，警方據報前往，在台74線西行外側車道15.4K處，發現陳姓男子（31歲）駕駛的BMW轎車逆向停放，警方欲予攔停，但陳不服攔查，並將BMW倒車行駛，警方沿路攔查該車，使用廣播器喝令停車，陳行駛約1公里後，才在14.5K處停車受檢。

警方調閱行車記錄器與路口監視器發現，陳男在北屯區環中路接台74線匝道13.3K處，駛入快速道路，接著180度掉頭，逆向行駛，最後是在14.5K處為警方攔獲，陳落網後辯稱，因為「諸事不順」才會逆向行駛，全案將依公共危險罪送辦。

台中市陳姓男子在今天上午駕駛BMW轎車在台74線逆向行駛，警方依公共危險罪送辦，檢方訊問後無保請回。圖／讀者提供
台中市陳姓男子在今天上午駕駛BMW轎車在台74線逆向行駛，警方依公共危險罪送辦，檢方訊問後無保請回。圖／讀者提供
台中市陳姓男子在今天上午駕駛BMW轎車在台74線逆向行駛，警方依公共危險罪送辦，檢方訊問後無保請回。圖／讀者提供
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台中市陳姓男子在今天上午駕駛BMW轎車在台74線逆向行駛，警方依公共危險罪送辦，檢方訊問後無保請回。圖／讀者提供
台中市陳姓男子在今天上午駕駛BMW轎車在台74線逆向行駛，警方依公共危險罪送辦，檢方訊問後無保請回。圖／讀者提供

BMW 檢察官 車道

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