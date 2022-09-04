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台北東區酒店消費 疑敬酒爆衝突 男持刀刺死人羈押禁見
25歲羅姓男子今年9月3日在台北市東區酒店消費，疑似因敬酒，與隔壁包廂黃姓男子爆發衝突，竟遭黃男持刀刺殺，經朋友攙扶離開，出大門後失血過多倒地，送醫不治。黃姓男子3日上午落網，遭依殺人罪嫌送辦，今晚9時許台北地方法院裁定黃嫌羈押禁見。
25歲黃男和死者羅男，3日都在東區忠孝東路與敦化路口的知名酒店消費，兩人不同包廂。黃男辯稱，不認識羅男，羅衝進他的包廂要敬酒，拒絕羅還反遭挨罵，因此爆發爭吵，涉嫌拿刀刺羅的肩膀闖下大禍。
酒店發生刺殺衝突，店家和在場人員都沒報案，羅在朋友攙扶下搭電梯離去，剛走出大樓直接失去意識倒地，朋友緊急在上午5點36分報案。警消到場羅嘴唇發紫、氣息微弱，左肩受刀刺傷，送往國泰醫院救治，3日上午7點4分宣告不治。
大安分局隨即封鎖現場採證，調閱監視器掌握黃男身分，在3日上午9時許在大安區逮捕黃男，也查扣凶刀，並懷疑黃男未吐實，案件仍有疑點，將查有無共犯、業者有無教唆庇縱等，全案依殺人罪嫌送辦。台北地檢署複訊後聲押，台北地院今晚約9時許裁定羈押禁見。
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