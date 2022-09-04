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布袋小確幸海灘女子溺水 3小時後尋獲遺體

中央社／ 嘉義縣4日電

嘉義縣消防局今天傍晚6時許接獲報案，指稱布袋鎮小確幸海灘有名女子溺水，消防和海巡合力尋找，晚間9時許尋獲溺水者的遺體，死者家屬拒絕送醫，後續由警方處理。

嘉義縣消防局指出，今天傍晚6時許接獲民眾報案，指稱在布袋鎮小確幸海灘疑似有人溺水。消防局派出布袋、祥和分隊抵達現場搜救與照明，海巡署布袋海巡隊於海面上找尋溺水者。

嘉義縣消防局表示，晚間9時許尋獲溺水女子，已呈現OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，死者家屬拒絕送醫，後續由警方處理。

布袋鎮小確幸海灘約150公尺長度，是布袋第二漁港南側港堤，與布袋商港海埔堤之間的海灘，原本是兩道海堤畫成的直角，且堆上消波塊，因為海浪將龍宮溪排出的細沙，再次推回堆積而成的小沙灘，為近年嘉義縣海線觀光旅行必訪的秘境之一。

嘉義縣消防局4日傍晚獲報指稱布袋鎮小確幸海灘有女子溺水，消防和海巡合力尋找，晚間9時許尋獲溺水者的遺體，死者家屬拒絕送醫，後續由警方處理。（消防局提供） 中央社
嘉義縣消防局4日傍晚獲報指稱布袋鎮小確幸海灘有女子溺水，消防和海巡合力尋找，晚間9時許尋獲溺水者的遺體，死者家屬拒絕送醫，後續由警方處理。（消防局提供） 中央社

溺水 嘉義

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