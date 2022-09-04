女子從4樓墜落2樓鐵皮屋頂 頭部外傷右大腿骨折送醫
基隆市1名女子今晚從4樓住處摔落到2樓鐵棚，消防人員獲報前往救援，發現女子頭部有外傷、右大腿骨折，意識清楚，將她送醫。女子墜樓原因由警方調查中。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心晚上8點6分接獲報案，安樂區樂一路43巷內有人墜樓，出動3車8人前往救援。現場由仁愛分隊長高政晃指揮，晚間8點50分將女子從鐵皮屋頂救下，由救護車送往基隆長庚醫院急救。
據了解，年約30歲女子從4樓墜落後，掉在2樓鐵皮屋頂上方。消防人員到場時，女子意識清楚，檢傷發現頭部有3公分外傷、右大腿骨折。警方獲報到場採證，釐清案情。
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