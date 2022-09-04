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影／阿摩尼亞好臭 宜蘭冷凍廠氨氣外洩毒災小隊搶救止漏

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭縣冬山鄉一間冷凍廠今天發生大量氨氣外洩，空氣中瀰漫著「阿摩尼亞」氣味，事發後緊急疏散所有人員，縣消防局出動各式救災車輛及毒災小隊救援，穿著A級防護衣進入儲存槽阻止洩漏，直到下午濃度已經下降。

這起冷凍廠氨氣外洩意外，疑似廠方人員進行儲存槽開關時出現疏失，縣消防局獲報後出動水箱車2輛、救護車1輛、化學車1輛、空壓車1輛、消防人員14名，同時在上午11點通知環保署環境事故專業諮詢中心，派遣環保署北區環境事故專業技術小組宜蘭隊到場支援。

所幸在關閉儲存槽止漏後，下午抽排氨氣並把濃度控制住不再惡化，也沒有人員因吸入氨氣送醫，環境事故專業技術小組宜蘭隊人員表示，安全無虞，該小隊最近幾天都會派員前往廠區持續檢測。

毒災小隊穿著A級防護衣進入儲存槽阻止洩漏，下午濃度已經下降。圖／消防局提供
毒災小隊穿著A級防護衣進入儲存槽阻止洩漏，下午濃度已經下降。圖／消防局提供
宜蘭縣冬山鄉一間冷凍廠發生大量氨氣外洩，空氣中瀰漫著「阿摩尼亞」氣味。圖／消防局提供
宜蘭縣冬山鄉一間冷凍廠發生大量氨氣外洩，空氣中瀰漫著「阿摩尼亞」氣味。圖／消防局提供
消防局出動毒災小隊救援，穿著A級防護衣進入儲存槽阻止氨氣洩漏。圖／消防局提供
消防局出動毒災小隊救援，穿著A級防護衣進入儲存槽阻止氨氣洩漏。圖／消防局提供

宜蘭 環保署

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