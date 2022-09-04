影／阿摩尼亞好臭 宜蘭冷凍廠氨氣外洩毒災小隊搶救止漏

宜蘭縣冬山鄉一間冷凍廠今天發生大量氨氣外洩，空氣中瀰漫著「阿摩尼亞」氣味，事發後緊急疏散所有人員，縣消防局出動各式救災車輛及毒災小隊救援，穿著A級防護衣進入儲存槽阻止洩漏，直到下午濃度已經下降。

這起冷凍廠氨氣外洩意外，疑似廠方人員進行儲存槽開關時出現疏失，縣消防局獲報後出動水箱車2輛、救護車1輛、化學車1輛、空壓車1輛、消防人員14名，同時在上午11點通知環保署環境事故專業諮詢中心，派遣環保署北區環境事故專業技術小組宜蘭隊到場支援。