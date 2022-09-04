聽新聞
test
0:00 / 0:00
BMW台74逆向飆！警廣播令停車攔查 駕駛倒車1公里才停
台中市陳姓男子在今天上午9時許，駕駛黑色BMW轎車在台74線逆向行駛，一度停在路旁，警方獲報後前往攔停，但陳不服攔查，持續倒車行駛，警方利用廣播器喝令停車，陳行駛約1公里後才停車受檢，陳辯稱是「諸事不順」才逆向，全案將依公共危險罪送辦。
今天上午9時許，第六警分局西屯所獲報，一輛黑色BMW轎車在台74線外側車道逆向行駛，警方據報前往，在台74線西行外側車道15.4K處，發現陳姓男子（31歲）駕駛的BMW轎車逆向停放，警方欲予攔停，但陳不服攔查，並將BMW倒車行駛，警方沿路攔查該車，使用廣播器喝令停車，陳行駛約1公里後，才在14.5K處停車受檢。
警方調查，陳男是在13.3K處進入匝道後，隨即大幅迴轉逆向行駛外側車道，在14.5K處為警方攔獲，陳落網後辯稱，因為「諸事不順」才會逆向行駛，全案將依公共危險罪送辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言