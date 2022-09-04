BMW台74逆向飆！警廣播令停車攔查 駕駛倒車1公里才停

台中市陳姓男子在今天上午9時許，駕駛黑色BMW轎車在台74線逆向行駛，一度停在路旁，警方獲報後前往攔停，但陳不服攔查，持續倒車行駛，警方利用廣播器喝令停車，陳行駛約1公里後才停車受檢，陳辯稱是「諸事不順」才逆向，全案將依公共危險罪送辦。

今天上午9時許，第六警分局西屯所獲報，一輛黑色BMW轎車在台74線外側車道逆向行駛，警方據報前往，在台74線西行外側車道15.4K處，發現陳姓男子（31歲）駕駛的BMW轎車逆向停放，警方欲予攔停，但陳不服攔查，並將BMW倒車行駛，警方沿路攔查該車，使用廣播器喝令停車，陳行駛約1公里後，才在14.5K處停車受檢。