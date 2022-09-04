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BMW台74逆向飆！警廣播令停車攔查 駕駛倒車1公里才停

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓男子在今天上午9時許，駕駛黑色BMW轎車在台74線逆向行駛，一度停在路旁，警方獲報後前往攔停，但陳不服攔查，持續倒車行駛，警方利用廣播器喝令停車，陳行駛約1公里後才停車受檢，陳辯稱是「諸事不順」才逆向，全案將依公共危險罪送辦。

今天上午9時許，第六警分局西屯所獲報，一輛黑色BMW轎車在台74線外側車道逆向行駛，警方據報前往，在台74線西行外側車道15.4K處，發現陳姓男子（31歲）駕駛的BMW轎車逆向停放，警方欲予攔停，但陳不服攔查，並將BMW倒車行駛，警方沿路攔查該車，使用廣播器喝令停車，陳行駛約1公里後，才在14.5K處停車受檢。

警方調查，陳男是在13.3K處進入匝道後，隨即大幅迴轉逆向行駛外側車道，在14.5K處為警方攔獲，陳落網後辯稱，因為「諸事不順」才會逆向行駛，全案將依公共危險罪送辦。

台中市陳姓男子今早在台74線逆向行駛，警方前往攔查，依公共危險送辦。圖／摘自臉書台74路況（即時路況互助會）
台中市陳姓男子今早在台74線逆向行駛，警方前往攔查，依公共危險送辦。圖／摘自臉書台74路況（即時路況互助會）

BMW 車道 台中市

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