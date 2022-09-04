影／男子於金門南石滬海域受困礁石上 消防員泳渡救出

金門南石滬公園今下午發生男子受困礁石情況，好在順利報案求援，金門縣消防局接獲消息後，出動6輛車、2艘IRB救生艇及17名人員，歷時約10分鐘即救出，獲救男子無明顯外傷；消防局呼籲，民眾到海域活動應掌握潮汐時間，並確實穿著救身裝備，以保自身安全。

消防局說明，今下午1時26分接獲報案，有民眾受困於南石滬公園礁石上，因此出動車輛6輛、IRB救生艇2艘及消防人員（含金東救生分隊義消等）17名，救援歷時約10分鐘即將受困礁石民眾救出，經救護人員評估無明顯外傷。

消防局指出，救援人員到達現場後發現1人受困於南石滬公園離岸距離約30至50公尺的外海礁石，該男子並未穿著救生衣。救援車組除同步下艇作業外，第一時間由金湖分隊吳國暉、吳佳益及義消金東救生分隊謝知學穿著急流救生衣、攜帶救生衣、魚雷浮標，以徒手游泳方式抵達受困礁石處所，先安撫並初步評估受傷情形，確認無明顯外傷後，隨即協助穿著救生衣並繫好魚雷浮標，由救援人員徒手救援將人員帶上岸。