影／「神秘沙灘」被颱風大浪吞沒影片曝光 危險還硬闖？

軒嵐諾颱風掠過宜蘭沿海，掀起的浪有多大？從民眾空拍影片，清楚看到網美打卡景點南澳「神秘沙灘」整個被大浪吞沒，浪潮衝到礁石海蝕洞，當時若有人，根本無處可逃。國產署日前在沙灘設的土堆及壕溝也被沖毀，颱風過後風浪仍大，呼籲遊客不要進入。

107年9月2日天氣晴朗，南澳神秘沙灘的沙灘車來回載客進出海蝕洞拍美照，當天傍晚突然掀起瘋狗浪，捲入兩輛沙灘車的業者及遊客，造成5人死亡。由於神秘沙灘地形特殊、腹地狹小，土地管理機關國產署上個月採取「軟封閉」，在沙灘設置幾處土堆及壕溝等阻隔設施，公告要求沙灘車業者不得進入，卻仍有業者利用退潮時硬是載遊客闖入。

中央氣象局昨天發布颱風海陸警報後，岸巡人員在沙灘入口處拉起警戒線，禁止人車進入。從熱心民眾空拍影片發現颱風大浪打來，浪潮直接衝到黑色礁岩處，整個沙灘被大浪吞沒，大小垃圾枯枝都被捲入海，當時如果有人車非常危險；去年10月11日，一輛賓士大G困受沙灘，人逃出了，整輛車被大浪打成廢鐵。

由於原本土堆及壕溝已經被軒嵐諾破壞，出現缺口，國產署會這兩天會馬上請挖土機重新整理，避免沙灘車擅闖，同時也請遊客最近暫時不要前往，浪大恐怕會有危險。

南澳神秘沙灘屬於未登錄地，主管單位國產署，國產署北區分署表示，沙灘車業者未經申請不能在此載客從事營業行為，所以才會在之前採取「軟封閉」，禁止沙灘車進入，確實有達到效果，但仍有少數業者利用退潮或阻隔設施的缺口，載遊客闖入，險象環生。