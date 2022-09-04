影／豐田86跑車颱風天加速打滑連環撞 路旁門牌剛好486

1輛因漫畫「頭文字D」在全球爆紅的豐田86跑車，今天上午在強颱風雨中疾行，於新北市林口區忠孝路打滑失控，連環撞擊路旁停車格3輛汽車，巧合的是，事故地點門牌號碼剛好是486號。

這起車禍發生在上午9時許，當時風雨不小，林口區忠孝路486號前傳出巨大撞擊聲響，驚動附近居民，外出查看發現是1輛紅色豐田86跑車連續衝撞3輛路旁停車格轎車，首當其衝是1輛豐田ALTIS油電轎車，被硬擠上人行道撞路樹，右後輪和排氣管撞斷落地。

警方表示，經初步了解，肇事跑車疑因踩油門加速時輪胎打滑導致失控，40歲林姓駕駛沒有飲酒，現場沒有人受傷，按交通事故程序處理，30分鐘之後恢復道路通行。