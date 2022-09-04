聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／豐田86跑車颱風天加速打滑連環撞 路旁門牌剛好486
1輛因漫畫「頭文字D」在全球爆紅的豐田86跑車，今天上午在強颱風雨中疾行，於新北市林口區忠孝路打滑失控，連環撞擊路旁停車格3輛汽車，巧合的是，事故地點門牌號碼剛好是486號。
這起車禍發生在上午9時許，當時風雨不小，林口區忠孝路486號前傳出巨大撞擊聲響，驚動附近居民，外出查看發現是1輛紅色豐田86跑車連續衝撞3輛路旁停車格轎車，首當其衝是1輛豐田ALTIS油電轎車，被硬擠上人行道撞路樹，右後輪和排氣管撞斷落地。
警方表示，經初步了解，肇事跑車疑因踩油門加速時輪胎打滑導致失控，40歲林姓駕駛沒有飲酒，現場沒有人受傷，按交通事故程序處理，30分鐘之後恢復道路通行。
據悉，豐田86的名稱取自知名漫畫「頭文字D」，也因漫畫使這輛車從日本紅到全球，車評形容在超低重心的賽車底盤上，針對懸吊系統大幅升級，讓車主享受媲美F1賽車等級的操控體驗，並導入賽道模式，讓追求操控的車主能夠挑戰極限，展現跑車本質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言