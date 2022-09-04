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影／豐田86跑車颱風天加速打滑連環撞 路旁門牌剛好486

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

1輛因漫畫「頭文字D」在全球爆紅的豐田86跑車，今天上午在強颱風雨中疾行，於新北市林口區忠孝路打滑失控，連環撞擊路旁停車格3輛汽車，巧合的是，事故地點門牌號碼剛好是486號。

這起車禍發生在上午9時許，當時風雨不小，林口區忠孝路486號前傳出巨大撞擊聲響，驚動附近居民，外出查看發現是1輛紅色豐田86跑車連續衝撞3輛路旁停車格轎車，首當其衝是1輛豐田ALTIS油電轎車，被硬擠上人行道撞路樹，右後輪和排氣管撞斷落地。

警方表示，經初步了解，肇事跑車疑因踩油門加速時輪胎打滑導致失控，40歲林姓駕駛沒有飲酒，現場沒有人受傷，按交通事故程序處理，30分鐘之後恢復道路通行。

據悉，豐田86的名稱取自知名漫畫「頭文字D」，也因漫畫使這輛車從日本紅到全球，車評形容在超低重心的賽車底盤上，針對懸吊系統大幅升級，讓車主享受媲美F1賽車等級的操控體驗，並導入賽道模式，讓追求操控的車主能夠挑戰極限，展現跑車本質。

紅色豐田86跑車失控衝撞路旁3輛轎車，白色豐田ALTIS被硬擠上人行道撞路樹，右後輪和排氣管撞斷落地。記者林昭彰／翻攝
紅色豐田86跑車失控衝撞路旁3輛轎車，白色豐田ALTIS被硬擠上人行道撞路樹，右後輪和排氣管撞斷落地。記者林昭彰／翻攝
紅色豐田86跑車失控衝撞路旁3輛轎車，車頭受損。記者林昭彰／翻攝
紅色豐田86跑車失控衝撞路旁3輛轎車，車頭受損。記者林昭彰／翻攝
車禍當時林口地區下雨路滑，86跑車在監視器鏡頭遠處失控肇事。記者林昭彰／翻攝
車禍當時林口地區下雨路滑，86跑車在監視器鏡頭遠處失控肇事。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到，紅色豐田86跑車從內側車道開始打滑，失控向外拋甩，猛烈撞擊路旁停車。記者林昭彰／翻攝
監視器拍到，紅色豐田86跑車從內側車道開始打滑，失控向外拋甩，猛烈撞擊路旁停車。記者林昭彰／翻攝

豐田 跑車

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