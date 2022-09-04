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影／輕熟女開車左轉疑未禮讓 嚇到直行車閃避去撞柱
台中市張姓女子今天駕駛休旅車行經南區時，疑左轉時未禮讓直行車，導致行駛在對向由曾姓男子駕駛的轎車，為了閃避往右彎，但轎車失控撞上路旁民宅的柱子，車頭凹陷變形，曾與車內林姓女乘客都受傷送醫，經查，雙方駕駛都無酒精濃度，初判轉彎車未禮讓直行車釀禍，後續肇事原因與責任，有待交大事故組釐清。
據查，張姓女子（34歲）在今天上午10時許，開車沿南區建國北路直行，行經美村路口時欲左轉，當時駕駛轎車行駛在對向車道的曾姓男子（35歲），看到張女突然左轉到路口，曾看到後急打方向盤欲閃避，才沒撞上張女的休旅車，但曾車閃避後失控，往道路旁的民宅直衝，撞上民宅柱子才停止，曾車車頭凹陷變形，曾與車內林姓女乘客（37歲）都受傷送醫。
第三警分局交通分隊到場調查，張女、曾男都無酒精濃度，初判是轉彎車未禮讓直行車釀禍，詳細的肇事原因，仍待後續調查釐清。
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