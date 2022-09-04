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男大生颱風天疑偷女同學傘 店家怒嗆「不屑賺你們錢」

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

軒蘭諾颱風侵襲，桃園市龜山區有一家早餐店在臉書社團PO出監視影像，控兩名大學生在颱風天疑偷拿雨傘，造成其他學生不便，直批「生意再差也不屑賺你們的錢」，引發網友熱議；轄區龜山警分局指出，目前未接獲報案，但因竊盜罪屬非告訴乃論，已介入偵辦，將聯繫當事人到案說明。

網友昨在臉書「爆料公社」PO出影片，稱2日颱風來襲時龜山風雨很大，批兩名年輕男子卻「偷了別人女同學的傘，那她要怎麼出門上課」，又怒稱「本店就算生意再差也不屑賺你們的錢」，希望公開犯法行逕，讓他們為自己做的事負責，最後點名龜山某知名私立大學。

影片中兩名年輕男子在店外脫口罩抽菸，離開前一人從傘架上拿走一把傘，另一人還露出笑容，時間戳記顯示事發時是2日中午12時許。底下網友紛紛留言「自己不帶傘有種淋雨」、「真的很不道德」、「順便送他一張丟菸蒂罰單」，更有人標記龜山派出所，盼警方介入。

龜山所所長汪冠宇今也出面說明，指失主尚未報案，但因竊盜屬於非告訴乃論罪，將調閱店家及周邊監視器畫面，找兩人到案說明並釐清案情，也呼籲民眾切勿貪圖便宜，任意拿取他人物品而觸法。

龜山所所長汪冠宇表示，將聯繫兩名當事人到案說明。圖／龜山分局提供
龜山所所長汪冠宇表示，將聯繫兩名當事人到案說明。圖／龜山分局提供
網友昨在臉書「爆料公社」PO出影片，批兩名年輕男子「偷了別人女同學的傘，那她要怎麼出門上課」。圖／翻攝自「爆料公社」
網友昨在臉書「爆料公社」PO出影片，批兩名年輕男子「偷了別人女同學的傘，那她要怎麼出門上課」。圖／翻攝自「爆料公社」
桃園市一家早餐店業者控兩名男大生在颱風天拿走別人的雨傘，警方表示已介入偵辦中。圖／翻攝自「爆料公社」
桃園市一家早餐店業者控兩名男大生在颱風天拿走別人的雨傘，警方表示已介入偵辦中。圖／翻攝自「爆料公社」

颱風 竊盜

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