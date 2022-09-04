推動失蹤老人家屬DNA建檔 南警助失智翁遺體「回家」
警政署近期推動清查受理失蹤逾7年仍未尋獲案件，協調失蹤人口家屬至警分局偵查隊，同意接受唾液採集，送法務部DNA建檔比對。為提高失蹤人口尋獲率，台南市警五分局不設受理年限，擴及轄內列管失智走失老人，成功在中秋佳節前夕幫助黃姓家屬找到過世親人。
2017年住於北區88歲黃姓老人因失智走失音訊全無，家屬擔心安危報警協尋，因當時走失老人未有交通工具，也未有攜帶行動電話，家屬片尋不著，台南市警五分局調閱路口監視器畫面沒有老人影像，歷經6年一直查尋未果。
期間台南市警五分局防治組巡佐鄭嘉德不時與家屬抱持聯繫，安撫家屬長期以來的不安情緒，不斷嘗試以各方式積極持續查尋；今年7月份，家屬在鄭巡佐通知下同意接受採集唾液進行DNA建檔進行比對，皇天不負苦心人，終於獲得警政署鑑識中心傳來的好消息，成功比對出1筆與失智老人DNA達99.9%的符合資料。
家屬並在鄭巡佐的協助下，到地檢署完成指認程序，家屬事後表示「真的要感謝警五分局，尤其是鄭巡佐不離不棄的陪伴，本來已不復希望，沒想到事隔6年，終於讓已亡父親能夠回家，讓身為子女的我們沒有了遺憾。
分局長洪頂力表示，警方在受理失蹤人口案件均會秉持「同理心」，藉由家屬提供情資、線索，整合相關人力積極投入查尋工作，並透過各種科技方式，如調閱相關監視器、車辨系統、手機發話位址等，查詢失蹤人可能之行蹤，其中又以「指紋按捺」及「DNA建檔」比對成效最佳，所以鼓勵家中有失智長者的家屬，應事先「指紋按捺建檔」防範未然，於事後「DNA建檔」增加尋獲機率，讓走失蹤老人能夠順利回家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言