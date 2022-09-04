影／碰！高雄7旬翁駕保時捷撞救護車 驚險撞擊畫面曝光
一輛市價500多萬元起跳的保時捷「panamera」房車，今上午8時55分許行經高雄巿中正三路、林森一路口時，疑未聽到救護車鳴笛聲響，擦撞對向救護車後撞進一旁騎樓才停下，所幸保時捷74歲蘇姓駕駛與救護車上兩名出勤救護人員都未受傷，警方初步調查應為蘇男未禮讓救護車，將對蘇男開罰。
警方調查，該輛救護車隸屬新興分隊，今上午8時許接獲派遣，準備到民享街執勤，沿中正三路向西行駛，一路鳴笛，行經林森一路口時準備左轉，但對向由蘇男駕駛的保時捷「panamera」房車，看到救護車卻未停下禮讓，兩輛車「車頭對車頭」擦撞，撞擊後蘇男轎車偏向，撞進一旁騎樓才停下。
警方獲報後到場，蘇男及救護車胡姓駕駛都無酒駕，所幸當時救護車上沒有搭載病患，連同救護人員在內，兩車、3人並未受傷。至於救護車勤務，消防局於事發後緊急派遣其他分隊協助支援送醫。
事後新興分局員警調閱周邊監視器畫面，初步調查救護車行駛時鳴笛，行經路口時還有稍微停下，但蘇男行經該路口卻疑未減速，才造成車禍，詳細肇事原因已由交通分隊測繪進一步釐清。
警方表示， 依據道路交通管理處罰條例，未禮讓執勤救護車，可開罰3600元罰鍰並吊銷駕照，將對蘇姓男子開罰。呼籲民眾見到救護、消防警用車輛務必亭等禮讓，勿搶快以免造成事故。
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