新手媽被號誌砸傷下半身癱…醫估「恢復行走機會低」 家屬悲：孩子、工作怎麼辦？

彰化縣員林市43歲的陳姓新手媽媽，本2日上午騎機車紅綠燈時，遭被強風吹斷而倒落的紅綠燈號誌桿砸成重傷，脊椎錯位肋骨也斷好幾根。彰化基督教醫院發言人周志中說，陳女因胸椎嚴重錯位，導致下半身麻痺，恢復行走機會不大，但院方會持續努力。

陳女以43歲之齡產女，目前才3個月大，沒想到卻遭此橫禍，昨天經6小時開刀，仍在加護病房觀察，家屬在臉書為她集氣，希望她能再行走。

她的家人在臉書「彰化人大小事」po文說，「她一直很努力過生活，不久前才產子，竟被這久年未維護、重達千斤的交通號誌給砸碎該有的健康，未來已被醫師判定無法行走…孩子怎麼辦，家庭怎麼辦，工作怎麼辦？」並希望大家為她集氣，早日康復。

彰基發言人周志中說，陳女2日轉送彰基，她傷勢嚴重，有氣胸現象，呼吸不順，脊椎已錯位肋骨也斷好幾根，下半身麻痺，及昨天上午11時15分到下午5時05分進行6小時手術。手術完成後，將脊椎固定，由於還很痛，持續麻醉。

對於陳女是否能恢復行走？周志中說，由於陳女在11節及12節胸椎嚴重錯位，道致下半身麻痺，依神經學檢查，受損再生機會相當低，但院方會持續努力，盡力治療。

陳女是本月2日上午騎機車在員林市中山南路與南昌路口路口等紅綠燈時，因路口號誌燈桿被強風吹倒，砸到安全帽後，並被號誌燈桿壓在身上，受到重傷。彰化縣長王惠美獲知，前天晚間，由警察局長吳坤旭陪同，前往彰基探視，並致贈慰問金，同時請院方給予全力的協助與醫療。警方也將追究號誌桿維護廠商的責任。

此一路口的號誌桿雖是因軒嵐諾颱風的強風吹倒，案發後，彰化縣議員張錦昆、員林市代吳政彥等人也前往該路段關心，張錦昆說，不只是一根號誌被吹倒，對面另一座號誌的底座也年久鏽蝕，才這麼容易被風吹倒，要求縣府及公所針對全縣號誌做總體檢，未來訂出管理辦法

彰化縣警察局表示，目前養護縣內交通號誌計有三色號誌1984組、閃光號誌1066組，合計3050組，每年依照契約由維修廠商每6個月就轄內號誌設施巡視維護1次以上，本案發生後，動員各警察分局轄區派出所全面檢修縣內號誌是否有鏽蝕倒塌之虞，將盡速汰舊換新，以維護用路人行車安全。