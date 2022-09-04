又有看板被割毀 北市選舉文宣遭破壞增4成3

台北市陸續發生有參選人的選舉看板布條遭破壞事件，繼民進黨北市長參選人陳時中、議員參選人洪健益選舉布條被「挖臉」後，國民黨松信選區議員戴錫欽日前才剛掛三天的選舉布條看板，也遭疑似美工刀割壞，據統計，截至目前，今年選舉看板遭破壞報案月均數，比上屆增加43%。警察局表示，將加強稽查。

距離年底九合一選舉倒數三個月不到，不過截至目前，已經有16起選舉看板遭損毀報案，其中以士林區3起最多，議員戴錫欽說，近年來國際原物料上漲，連帶影響選舉看板布條的費用，也較前次選舉增加3至5成不等，近期參選人競選廣告遭破壞事件頻傳，他調閱資料才發現，上一屆107年選舉看板布條的月均毀損數為1.58件，但今年截至9月初，竟已經成長至2.26件，整整成長43%。

根據警察局統計，台北市報案選舉看板布條遭破壞，近五年統計共有46件，國民黨、民進黨籍參選人遭破壞件數都是17件。

戴錫欽說，他被割毀的布條在掛在基隆路上，是里長與議員協助地方建設熱情支持者協助掛的看板，但沒想到才掛上3天，就慘被不知名人士割了好幾刀。這位支持者痛批，原本他的好意及熱心竟換來這樣的下場，若再做一條看板，又得要再花上萬元！雖然花錢事少，但對選風敗壞及無理的損壞，十分無奈及氣憤。

議員質疑，現在距離選舉還有兩個多月，到選戰最後還得了？為導正選風，北市府除應加強宣導，更應分析近幾次選舉年的「常遭破壞選舉看板布條地點」，以科學方式提高見警率，降低民眾觸法的機會。