監委批工廠安檢欠監督 桃園市消防局：今年已罰9家停業

桃園市轄內多工廠，監察委員日前質疑消防局工廠安檢監督不力，2020、2021年都未對違規廠商勒令停業，對此消防局回應，消防法並未強制要求給停業處分，但有鑑於部分嚴重大火，今年起加強執法力度，遭罰款4次仍未改善的廠商即要求停業，目前已有9家遭停業，其餘場所也會持續追蹤並確認改善。

監察委員張菊芳、郭文東日前表示，桃園市政府消防局2017年至2021年8月間，執行3萬6千餘家次工廠消防安檢，裁處705家，但僅於2019年就15家被連續裁罰的工廠給予停工警訊，其餘年度均無警示作為，缺乏有效監督，已申請立案調查。

消防局回應，轄內列管工作場所計8900餘處，每年均需定期辦理消防設備檢修申報，以及消防安全檢查，不符規定均依消防法開立限期改善單及舉發單，若業者經通知限期改善，逾期不改善或複查不合規定，且經處6000至3萬元連續罰鍰後仍不改善，「得」予以30日以下停業或停止使用處分。

消防局指出，若因消防設備改善工程繁複，無法於規定期限內改善，業者可提出改善計畫書申請展延，消防局則依「桃園市政府消防局消防安全檢查執行限期改善處理原則」辦理審查並予合理改善期限，經查2020年和2021年經消防檢查不符規定者，均有依法開單，屆期也排定時程複查，追蹤至改善完成為止，並依法持續開罰，但確實沒有勒令廠家停業。

消防局表示，消防法未明文規定須勒令停業，但考量去年城中城大火等嚴重火警，今年加強監督力度，針對逾期未改善業者，依消防法連續罰鍰達4次後，就勒令停業，若後續仍未改善，再依行政執行法依次處6萬、12萬、18萬元罰鍰，並斷水電。