影／台中阿嬤「啪」一聲倒路邊 警用1張紙查身分尋兒

台中市九旬劉姓婦人在上月底外出散步時，疑似迷途，一路從太平區走到東區，途中因不堪烈日曝曬，昏倒在道路旁，民眾通知警、消到場，警方因劉婦意識不清，無法詢問身分，但從劉婦身上一張電費單，循地址前往大樓詢問，透過保全聯絡到劉婦兒子，讓劉婦兒子能在第一時間，趕往醫院關心。

第三警分局東區所巡佐許文村、警員吳俊皓在上月30日上午11時許，獲報劉姓婦人（93歲）在東區十甲東路一帶昏倒，兩警趕赴現場，附近民眾透露，看到劉婦在路旁走走停停，突然「啪」一聲就暈倒在地，其他人看到後，趕緊圍上前關心，但劉婦聽到眾人叫喊，仍意識模糊，沒有回應。

警方通知救護車將劉婦送醫，另外在劉婦身上發現一張電費繳費通知單，警方循址前往太平區的大樓詢問，也從保全口中得知，劉婦的確住在該處，協助聯絡到劉婦兒子，告知狀況。

劉婦兒子表示，母親平時都會在住家附近散步，當時早上出門做生意才剛返家，沒注意到母親不在家中，平時電費都是透過轉帳繳納，雖然不清楚繳費通知單為何會出現在母親的袋子裡，卻慶幸因為有這張通知單，才能在第一時間就接到通知趕往醫院探視母親。