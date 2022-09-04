2車停台南平交道前駕駛下車理論 南警：依法開罰

台南市北區東豐路、北門路口鐵路平交道，昨天下午1點多發生銀色和白色轎車疑似發生行車糾紛，兩輛車在平交道前停駛，經義交勸阻後仍下車理論，造成後方車輛回堵，有人將過程PO上網。台南市警五分局交通組今天說，警方昨天未接獲報案，觀看影像後認為2名駕駛違反道路交通管理處罰條例，將罰款900元。

台南網友在社會事臉書社群Po上影像，指白色轎車和銀色轎車兩車駕駛人，疑似在車道上停等火車時發生爭執，違規停車造成後方車輛無法通行情形。