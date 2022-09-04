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軒嵐諾災情！基隆、北海岸、東北角近3000戶停電 上午724戶尚未復電

保時捷高雄街頭撞上出勤救護車 差點栽進知名婚紗店

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市消防局新興分隊一輛救護車，今上午8時55分許出勤時，在中正三路與林森一路口與市價500多萬元的保時捷房車發生碰撞，保時捷還差點撞進一旁的知名婚紗店，幸救護車車上2人及轎車蘇姓駕駛都未受傷，初步調查疑保時捷未禮讓鳴笛救護車釀禍，警方已調閱監視器畫面釐清事發原因。

警方調查，高雄市消防局今上午8時許，接獲民享街一件急病通報，派遣新興分隊救護人員前往現場，該輛救護車由42歲胡姓隊員駕駛，載著隊員沿中正三路東往西行駛。

今上午8時55分許，當時救護車準備左轉進林森一路，當時74歲蘇男駕駛保時捷轎車，沿中正三路往東行駛，行經林森一路口時疑未注意，撞上對向救護車，造成救護車車頭損毀，保時捷則撞擊一旁人行道花圃才停下，差點撞進一旁的知名婚紗店，

警方獲報後到場，蘇男、胡男都無酒精反應，初步調查救護車鳴笛出勤，疑保時捷未禮讓鳴笛救護車釀禍。事故保時捷轎車市價約500多萬，詳細事發原因警方已調閱監視器進一步釐清。

至於救護車勤務，消防局於事發後緊急派遣其他分隊協助支援送醫。

高雄市一輛消防車今上午出勤時，與保時捷轎車發生碰撞，所幸兩車駕駛及救護人員都未受傷。圖/讀者提供
高雄市一輛消防車今上午出勤時，與保時捷轎車發生碰撞，所幸兩車駕駛及救護人員都未受傷。圖/讀者提供
高雄市一輛消防車今上午出勤時，與保時捷轎車發生碰撞，所幸兩車駕駛及救護人員都未受傷。圖/讀者提供
高雄市一輛消防車今上午出勤時，與保時捷轎車發生碰撞，所幸兩車駕駛及救護人員都未受傷。圖/讀者提供

救護車 保時捷 監視器

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