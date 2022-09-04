影／越南男颱風夜受困三峽河 行為可疑原來是失聯移工
昨晚颱風夜在新北市受困於湍急三峽河中的越南籍阮姓男子，在消防隊救援過程中，急著自行上岸，行為讓員警覺得可疑，經查原來是今年6月被彰化某工廠通報的失聯移工，警詢後依規定解送移民署新北市專勤隊。
昨晚風雨交加，三峽區民生街19巷居民隱約聽見屋後堤防外，水流湍急的三峽河中夾雜呼救聲長達30分鐘，令人毛骨悚然，赫然發現有人站在四下漆黑的河中石頭上，離岸約15公尺，連忙協助報案。
消防局於晚間9時許，動員25人攜帶橡皮艇趕抵，先拋出繩索引導26歲阮男繫在身上，另派1組人力涉水慢慢靠近。但是阮男卻有點不聽指示，在救援行動尚在進行中，便趁著雨勢趨緩急著自行脫困上岸，行為讓在岸邊待命的員警產生懷疑。
警方等他安全上岸，確認沒有受傷不需就醫，立即請通譯透過手機協助翻譯問話。經查證，阮男今年6月就被通報失聯，他自稱因為包包不慎掉入河中，才冒險下水尋找，最後體力不支受困。警詢後將他解送移民署專勤隊。
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