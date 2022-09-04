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「城隍爺會為2人做主！」台南城隍夜巡直衝殉職警派出所 網友感動垂淚

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區縣城隍廟城隍昨晚夜巡，經過民權派出所時，大駕轎子直衝派所出前，這裡是台南2名因公殉職員警凃明誠、曹瑞傑生前服務派出所，引起大批民眾圍觀。記者黃宣翰／翻攝
台南市北區縣城隍廟城隍昨晚夜巡，經過民權派出所時，大駕轎子直衝派所出前，這裡是台南2名因公殉職員警凃明誠、曹瑞傑生前服務派出所，引起大批民眾圍觀。記者黃宣翰／翻攝

台南市北區縣城隍廟城隍神明昨晚夜巡，經過民權派出所時，轎子直衝所出所前，這裡是台南2名因公殉職員警凃明誠、曹瑞傑生前服務派出所，吸引大批民眾圍觀。網友在爆廢公社公開版臉書社群PO文說，縣城隍度化2人，彷彿聽到縣城隍爺對2人說「隨吾來身邊修行」，希望他們可以得道成仙。

網友貼文指出，說真的，現場會流淚，縣城隍夜巡，這次去台南民權派出所，之前都沒有繞過去。縣城隍次在夜巡時中斷，直接衝派出所前，在所前置案桌，觀大駕下指示。

台南市警二分局江姓警官向凃明誠、曹瑞傑2人喊話，「任務已完成、隨城隍大駕回縣城隍廟，城隍爺會為2人做主！」之後眾人隨大駕回到縣城隍廟，由廟方執事人員處理公事。

廟方轉述大駕指示，由於日前放告升堂時，凃明誠、曹瑞傑2人並未到城隍廟申冤，因此昨天晚上由大駕將2人帶回來、安置廟內，也交代相關同仁有空時可以來上香。

台南網友說，縣城隍渡化，彷彿聽到縣城隍爺對2人說「隨吾來身邊修行」，希望他們可以得道成仙。翻攝自／爆廢公社公開版臉書社群
台南網友說，縣城隍渡化，彷彿聽到縣城隍爺對2人說「隨吾來身邊修行」，希望他們可以得道成仙。翻攝自／爆廢公社公開版臉書社群

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