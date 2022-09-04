快訊

藍諷陳時中無腦到「免治」：綠營要為推這種參選人道歉

軒嵐諾災情！基隆、北海岸、東北角近3000戶停電 上午724戶尚未復電

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女賊假挑選摸走金飾連偷2銀樓 警民聯手4小時破案

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄46歲黃姓婦人昨下午假裝要購買金飾項鍊，卻趁銀樓業者不注意時「順手牽羊，摸走櫃台上的純金項鍊，準備至第二家銀樓變賣時，正巧業者接到警方通報，留意身穿紅衣的黃女。警民合作拖延，將黃女留在店內，案發不到4小時宣告破案，在她身上起獲總值15萬元的黃金、白金等飾品，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

鼓山警分局調查，昨下午1時許，黃女到鼓山區內惟附近的一家銀樓，佯裝要購買金飾，要求業者拿出金項鍊等物供她挑選，隨後再假藉想看其他飾品，趁業者忙碌不注意時，趁機摸走櫃台上的金項鍊，得手後再藉口不買了隨即離開銀樓。

後來業者清點金飾時，發現金項鍊被黃女以聲東擊西手法竊走，通報轄區內惟派出所，警方獲報後，所內資深巡佐劉玉清隨即認出黃女是轄區慣竊，研判她會就近至附近銀樓變賣，於是聯繫內惟周邊銀樓留意。

果不其然，當天下午5時許，身穿紅色上衣、運動短褲的黃女現身左營大路的一家銀樓，變賣稍早得手的金項鍊後，再佯稱要挑選白金飾品，要求業者拿給她挑選。

黃女故技重施，趁業者不注意時又摸走桌上白金飾品，當時銀樓業者正巧接到警方通報，確認黃女在該間銀樓後，業者配合警方按兵不動，展開拖延戰術，等候警方到場。

沒多久，警方到場後，逮到還待在銀樓行竊的黃女，起初黃還否認行竊，但經警方出示遭竊銀樓的監視器畫面，黃才乖乖認罪，交出身上總值15萬4000餘元的黃金、白金飾品，案發4小時就宣告破案，全案依竊盜罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

黃女趁銀樓業者不注意時，偷偷摸走桌上的黃金飾品。圖/讀者提供
黃女趁銀樓業者不注意時，偷偷摸走桌上的黃金飾品。圖/讀者提供
黃女趁銀樓業者不注意時，偷偷摸走桌上的黃金飾品。圖/讀者提供
黃女趁銀樓業者不注意時，偷偷摸走桌上的黃金飾品。圖/讀者提供

銀樓 竊盜

延伸閱讀

軍人節話當年 高雄眷村文化發展協會夥伴齊聚一堂

高雄男偷單車又偷全罩安全帽 落網一句話令警啼笑皆非

國際牙醫技展會首登高雄拓商機 分享產業新趨勢

高雄、澎湖未列陸上颱風警報範圍 明天正常上班上課

相關新聞

盜伐牛樟 查獲1.25噸 5人送辦

台東地檢署、保七總隊與林管處前天凌晨拂曉出擊，在鹿野、關山地區查獲以潘姓男子為首的山老鼠集團，該集團鎖定牛樟樹盜伐，共起...

颱風夜行車雨勢加大 中興橋轎車自撞翻覆4輪朝天

昨晚颱風夜北部地區雨勢不斷，1名59歲陳姓男子今天凌晨1時55分，從新北市三重區開車經中興橋往台北市方向行駛，失控撞上分...

保時捷撞上出勤救護車 衝人行道差點栽進婚紗店

高雄市消防局新興分隊一輛救護車，今上午8時55分許出勤時，在中正三路與林森一路口與市價500多萬元的保時捷房車發生碰撞，...

影／越南男颱風夜受困三峽河 行為可疑原來是失聯移工

昨晚颱風夜在新北市受困於湍急三峽河中的越南籍阮姓男子，在消防隊救援過程中，急著自行上岸，行為讓員警覺得可疑，經查原來是今...

女賊假挑選摸走金飾連偷2銀樓 警民聯手4小時破案

高雄46歲黃姓婦人昨下午假裝要購買金飾項鍊，卻趁銀樓業者不注意時「順手牽羊，摸走櫃台上的純金項鍊，準備至第二家銀樓變賣時...

在成人池教游泳 愛女溺斃兒童池

屏東縣恆春鎮立游泳池日前發生幼兒溺斃意外。一名女游泳教練晚上帶三歲女兒到游泳池教學，女教練在成人池教學，女兒在十多公尺外...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。