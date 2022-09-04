女賊假挑選摸走金飾連偷2銀樓 警民聯手4小時破案

高雄46歲黃姓婦人昨下午假裝要購買金飾項鍊，卻趁銀樓業者不注意時「順手牽羊，摸走櫃台上的純金項鍊，準備至第二家銀樓變賣時，正巧業者接到警方通報，留意身穿紅衣的黃女。警民合作拖延，將黃女留在店內，案發不到4小時宣告破案，在她身上起獲總值15萬元的黃金、白金等飾品，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

鼓山警分局調查，昨下午1時許，黃女到鼓山區內惟附近的一家銀樓，佯裝要購買金飾，要求業者拿出金項鍊等物供她挑選，隨後再假藉想看其他飾品，趁業者忙碌不注意時，趁機摸走櫃台上的金項鍊，得手後再藉口不買了隨即離開銀樓。

後來業者清點金飾時，發現金項鍊被黃女以聲東擊西手法竊走，通報轄區內惟派出所，警方獲報後，所內資深巡佐劉玉清隨即認出黃女是轄區慣竊，研判她會就近至附近銀樓變賣，於是聯繫內惟周邊銀樓留意。

果不其然，當天下午5時許，身穿紅色上衣、運動短褲的黃女現身左營大路的一家銀樓，變賣稍早得手的金項鍊後，再佯稱要挑選白金飾品，要求業者拿給她挑選。

黃女故技重施，趁業者不注意時又摸走桌上白金飾品，當時銀樓業者正巧接到警方通報，確認黃女在該間銀樓後，業者配合警方按兵不動，展開拖延戰術，等候警方到場。