高雄女警查案遇襲撞傷頭 陳其邁：絕不容許對警施暴

中央社／ 高雄4日電

高雄羅姓女警昨晚執行巡邏勤務時，察覺戚男形跡可疑，查案過程與對方拉扯，遭推撞牆傷頭部。高雄市長陳其邁深夜前往派出所探視，對襲警行為表示嚴厲譴責，絕不容許對警察施暴。

高雄市長陳其邁深夜在臉書（Facebook）發文表示，自己得知羅姓女警執勤受傷後，立刻停止原訂行程，和高雄市警察局長林炎田一同到派出所關心慰問，也送上壓驚紅包，祝她早日康復。

陳其邁強調，「對襲警、暴力、打擊警察士氣的行為，要表示嚴厲譴責，也絕不容許」；每一名警察都是不分日夜，為了打擊犯罪，出生入死，應該給予支持鼓勵。

高雄三民二警分局鼎山派出所2名員警昨晚巡邏時，見42歲戚男行跡可疑上前盤查，瞥見戚男隨身包包有玻璃球吸食器，及白色粉末吸管，欲逮捕偵辦，過程中戚嫌抗拒與員警拉扯，把羅姓女警推去撞牆，造成女警頭部有6公分撕裂傷。

員警斷然使用辣椒水將戚嫌壓制在地，依毒品危害防制條例以及妨害公務將他逮捕，並在他身上搜出毒品安非他命1包（毛重0.4公克）；全案依毒品危害防制條例、妨害公務偵辦。至於女警頭部右上方撕裂傷，經送醫縫合傷勢已無大礙。

高雄市長 警察 陳其邁

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