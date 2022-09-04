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影／越籍男子受困三峽河 25名警義消協助脫困

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

一名越南籍阮姓男子，昨天晚上，受困於新北市三峽河道中，他站在河中石頭上大聲喊救30分鐘，才被對面住戶聽到協助報警。新北市消防局獲報，出動25名警義消趕抵，經用拋繩袋並涉水到受困位置將阮男救上岸，所幸阮男沒有大礙無需就醫，現場交由警方帶回安置。

據了解，越南籍阮姓男子（30歲），昨天晚上8時40分左右，他一人受困於新北市三峽區三峽河道中，由於現場水流湍急，阮男無法自行涉水上岸，只能站在河中石頭上大聲呼救。約莫晚上9時10分，對面住戶聽到阮男呼救聲探頭查看，赫見阮男受困河道中，趕緊打電話向警、消求援。

新北市消防局獲報，出動25名警、義消迅速趕抵，果見阮男站在離河岸約15公尺的石頭上，現場河水湍急、水深及膝，警消先使用拋繩袋，隨後由一組人員著裝涉水，協助阮男脫困上岸。經檢視阮男生命徵象穩定，身體沒有外傷，無需送醫，隨後由警方先帶回派出所安置。

越南籍阮姓男子，昨天晚上受困在三峽河中，警消獲報趕抵協助脫困。記者曾伯愷／翻攝
越南籍阮姓男子，昨天晚上受困在三峽河中，警消獲報趕抵協助脫困。記者曾伯愷／翻攝
越南籍阮姓男子，昨天晚上受困在三峽河中，警消獲報趕抵協助脫困。記者曾伯愷／翻攝
越南籍阮姓男子，昨天晚上受困在三峽河中，警消獲報趕抵協助脫困。記者曾伯愷／翻攝

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