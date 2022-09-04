影／越籍男子受困三峽河 25名警義消協助脫困

一名越南籍阮姓男子，昨天晚上，受困於新北市三峽河道中，他站在河中石頭上大聲喊救30分鐘，才被對面住戶聽到協助報警。新北市消防局獲報，出動25名警義消趕抵，經用拋繩袋並涉水到受困位置將阮男救上岸，所幸阮男沒有大礙無需就醫，現場交由警方帶回安置。

據了解，越南籍阮姓男子（30歲），昨天晚上8時40分左右，他一人受困於新北市三峽區三峽河道中，由於現場水流湍急，阮男無法自行涉水上岸，只能站在河中石頭上大聲呼救。約莫晚上9時10分，對面住戶聽到阮男呼救聲探頭查看，赫見阮男受困河道中，趕緊打電話向警、消求援。