高雄男偷單車又偷全罩安全帽 落網一句話令警啼笑皆非

高雄市李姓男子騎單車行經鳳山區一家商店前，偷走未上鎖單車，隨後又至商店後方停車場偷一頂機車騎士的全罩式安全帽，警方獲報，循線查出李涉案，將他逮捕，李落網坦承行竊，卻稱「這樣配對騎車才安全」，令警方啼笑皆非。

鳳山警分局鳳崗派出所前天分別接獲2名民眾報案，被害人指停在中山路商店門前價值5000元的腳踏車不翼而飛，另一名被害人則報案，指價值千元的全罩式安全帽遭竊。

警方受理後，調閱店家及周邊監視器，發現49歲的李姓男子騎著腳踏車，見未上鎖單車，將自己單車放一邊，偷走單車後，隨後又至商店後方的停車場，偷走放在機車上的全罩式安全帽。

警方查出李男涉案，翌日在苓雅區建軍路逮獲李男，李坦承偷了單車和安全帽，還狡辯「這樣配對騎車才安全」，但偷來的單車因喝醉記不清放在何處，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

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