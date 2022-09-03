快訊

返台PCR陽性被迫「與陌生人同住」隔離 民眾：要我交叉感染？

47歲徐若瑄攻蛋萬人嗨翻 緊身衣「超驚人狀態曝光」

軒嵐諾龜速移動中…暴風圈估深夜觸陸 北北基等14縣市豪雨

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄男偷單車又偷全罩安全帽 落網一句話令警啼笑皆非

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市李姓男子騎單車行經鳳山區一家商店前，偷走未上鎖單車，隨後又至商店後方停車場偷一頂機車騎士的全罩式安全帽，警方獲報，循線查出李涉案，將他逮捕，李落網坦承行竊，卻稱「這樣配對騎車才安全」，令警方啼笑皆非。

鳳山警分局鳳崗派出所前天分別接獲2名民眾報案，被害人指停在中山路商店門前價值5000元的腳踏車不翼而飛，另一名被害人則報案，指價值千元的全罩式安全帽遭竊。

警方受理後，調閱店家及周邊監視器，發現49歲的李姓男子騎著腳踏車，見未上鎖單車，將自己單車放一邊，偷走單車後，隨後又至商店後方的停車場，偷走放在機車上的全罩式安全帽。

警方查出李男涉案，翌日在苓雅區建軍路逮獲李男，李坦承偷了單車和安全帽，還狡辯「這樣配對騎車才安全」，但偷來的單車因喝醉記不清放在何處，警詢後依竊盜罪嫌送辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

高市李姓男子騎著腳踏車，在鳳山區中山路商店前見未上鎖單車，將自己單車放一邊，偷走單車。記者石秀華／翻攝
高市李姓男子騎著腳踏車，在鳳山區中山路商店前見未上鎖單車，將自己單車放一邊，偷走單車。記者石秀華／翻攝
高市李姓男子偷走單車後，又偷走機車騎士的全罩式安全帽。記者石秀華／翻攝
高市李姓男子偷走單車後，又偷走機車騎士的全罩式安全帽。記者石秀華／翻攝

單車 腳踏車 停車場

延伸閱讀

國際牙醫技展會首登高雄拓商機 分享產業新趨勢

高雄、澎湖未列陸上颱風警報範圍 明天正常上班上課

高雄舉辦「下港潮派」 南部饒舌音樂嗨起來

高雄龍眼蜜產量降但不加價 以好滋味續與老主顧博感情

相關新聞

員林號誌桿砸傷新手媽媽恐無法行走 家屬臉書求集氣

軒嵐諾颱風來襲，彰化縣員林市上午11點40分發生紅綠燈號誌被強風吹斷，砸到正在等紅綠燈的機車女騎士，引起社會大眾關注。大...

高雄男偷單車又偷全罩安全帽 落網一句話令警啼笑皆非

高雄市李姓男子騎單車行經鳳山區一家商店前，偷走未上鎖單車，隨後又至商店後方停車場偷一頂機車騎士的全罩式安全帽，警方獲報，...

生死瞬間…6旬翁高鐵上無法呼吸命危 車上護理人員及時援救

嘉義縣消防局晚間7點11分獲報，高鐵太保站列車上，有名64歲男乘客無法呼吸，情況危急，消防救護人員到達，男乘客已能自主呼...

台南安平四草大橋傳女子落水意外 現場遺留機車及拖鞋

台南市消防局下午1時53分許受理警員轉報，安平區四草大橋疑似落水案件，現場遺留機車，旁邊有拖鞋，但未看見人，經警方調閱監...

藝人郭婷筠2天前發文指「隔壁很臭」 今氣味來源揭曉崩潰喊：要搬家了

高雄市楠梓區加昌路一處社區大樓9樓，飄散出屍臭味，今警方獲報後，聯繫家屬陪同前來開門後，發現獨居的45歲周姓男子，陳屍在...

影／25歲三寶男駕駛開車「直直衝」 等紅燈無辜女騎士挨撞拋飛

新北市三重區謝姓男子，昨天（2日）晚上獨自駕車，行經重新路五段與中興南街口，疑因未注意車前狀況，直往前方陳女所騎乘機車撞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。