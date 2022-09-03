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員林號誌桿砸傷新手媽媽恐無法行走 家屬臉書求集氣

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導

軒嵐諾颱風來襲，彰化縣員林市上午11點40分發生紅綠燈號誌被強風吹斷，砸到正在等紅綠燈的機車女騎士，引起社會大眾關注。大家原以為被送醫救治的女騎士僅受輕傷，但她的家人今天在臉書PO文，她是新手媽媽，受傷比想像嚴重，脊椎已錯位肋骨也斷好幾根，經轉送彰基開刀，家人希望大家為她集氣，早日康復。

女子昨天被紅綠燈號誌桿砸傷後，消防局立即派出救護車趕往現場，將傷者送往員基醫院救治，於下午轉送彰基醫院進一步治療。縣長王惠美得知後，隨即偕同警察局長吳坤旭昨晚前往彰基醫院慰問探視傷者及家屬，並致贈慰問金。

女子的家人今天在臉書「彰化人大小事」PO文表示，受害人是他們很珍惜的親人，她一直很努力過生活，不久前才產子，竟被這久年未維護、重達千斤的交通號誌給砸碎該有的健康，未來已被醫師判定無法行走…孩子怎麼辦，家庭怎麼辦，工作怎麼辦？

她家人說，她的脊椎已錯位肋骨也斷好幾根，當時緊急狀況下，從員基被轉到彰基已錯過關鍵開刀時間，後來被轉到彰基還是繼續等候開刀，黃金治療時間一點一滴的流失…感謝有縣長與議員民代幫助，今天下午終得以排到開刀房推回脊椎讓神經有修復的機會，想拜託大家可以幫助幫助他們，轉發讓事件受到重視，這是公共傷害……，也想拜託大家幫忙集氣，讓親人可以有康復的機會。

這起發生在彰化縣員林市中山南路與南昌路口路口紅綠燈號誌倒塌壓傷事件，凸顯了號誌桿維護的問題。彰化縣警察局表示，目前養護縣內交通號誌計有三色號誌1984組、閃光號誌1066組，合計3050組，每年依照契約由維修廠商每6個月就轄內號誌設施巡視維護1次以上。另依契約書規定，有侵害第三人合法權益時，應由廠商負責處理並承擔一切法律責任及費用，縣警局將嚴加追究廠商有無善盡履約維護責任。

為防範類似號誌倒塌傷人事件再次發生，警察局已即時通報維修廠商，並動員各警察分局轄區派出所全面檢修縣內號誌是否有鏽蝕倒塌之虞，將盡速汰舊換新，以維護用路人行車安全。

彰化縣員林市昨天上午發生紅綠燈號誌被強風吹斷，砸到正在等紅綠燈的機車女騎士，她是新手媽媽，受傷比想像嚴重，脊椎已錯位肋骨也斷好幾根。圖／翻攝自臉書大員林生活圈
彰化縣員林市昨天上午發生紅綠燈號誌被強風吹斷，砸到正在等紅綠燈的機車女騎士，她是新手媽媽，受傷比想像嚴重，脊椎已錯位肋骨也斷好幾根。圖／翻攝自臉書大員林生活圈

警察 員林 新手媽媽

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