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藝人郭婷筠2天前發文指「隔壁很臭」 今氣味來源揭曉崩潰喊：要搬家了

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄市楠梓區加昌路一處社區大樓9樓，飄散出屍臭味，今警方獲報後，聯繫家屬陪同前來開門後，發現獨居的45歲周姓男子，陳屍在家中，因死亡多時，屍體已腐化難辨樣貌；住在鄰宅的藝人郭婷筠，兩天前就在臉書貼文「很臭」，今天得知臭味來源，崩潰貼文「我要搬家了」。

住在楠梓的藝人郭婷筠9月1日在臉書貼文，「1.很臭很臭很臭2.聯絡不到住戶3.已經通知警方你會聯想到什麼⋯⋯真的不要再來給我發生第二次這種事～#希望我的鄰居你不要有事」。

昨天郭又貼文「太扯了～到現在警方還沒等到家屬要來破門而入，請問叫同層樓又隔壁間的我們怎麼回家，聽說味道一天比一天濃，#我想我要開始591找房子了」。

直到今天確認氣味來源，郭婷筠崩潰貼文「雞皮疙瘩⋯破門了！法醫來了！我要搬家了」，還在臉書貼文求助，「有沒有那種我不用回家，就可以請人幫我裝箱整理搬家的公司？」。

據了解，異味自3天前就有接獲報案，但為配合家屬，今天才會同警方一同開門，並無破門一事；房屋為死者所有，但與家人至少2、3年未聯繫，關係疏離，未料，再次聯繫，卻是收到噩耗。

由於周男死亡多時，倒臥在廚房走到，屍體已腐化難辨樣貌；警方暫未在房屋內發現有打鬥痕跡，現場未留遺書，初步排除他殺，已請檢方相驗，調查死因。

藝人郭婷筠。圖／摘自臉書
藝人郭婷筠。圖／摘自臉書
高雄市楠梓區加昌路一處社區大樓9樓傳出屍臭，警獲報到場，45歲周姓男子，陳屍在家中已死亡多時。記者陳弘逸／翻攝
高雄市楠梓區加昌路一處社區大樓9樓傳出屍臭，警獲報到場，45歲周姓男子，陳屍在家中已死亡多時。記者陳弘逸／翻攝
高雄市楠梓區加昌路一處社區大樓9樓傳出屍臭，警獲報到場，45歲周姓男子，陳屍在家中已死亡多時。記者陳弘逸／翻攝
高雄市楠梓區加昌路一處社區大樓9樓傳出屍臭，警獲報到場，45歲周姓男子，陳屍在家中已死亡多時。記者陳弘逸／翻攝
藝人郭婷筠在臉書貼文。圖／取自郭婷筠臉書
藝人郭婷筠在臉書貼文。圖／取自郭婷筠臉書
藝人郭婷筠在臉書貼文。圖／取自郭婷筠臉書
藝人郭婷筠在臉書貼文。圖／取自郭婷筠臉書
藝人郭婷筠在臉書貼文。圖／取自郭婷筠臉書
藝人郭婷筠在臉書貼文。圖／取自郭婷筠臉書

氣味 獨居 高雄市

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