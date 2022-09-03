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影／25歲三寶男駕駛開車「直直衝」 等紅燈無辜女騎士挨撞拋飛

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三重區謝姓男子，昨天（2日）晚上獨自駕車，行經重新路五段與中興南街口，疑因未注意車前狀況，直往前方陳女所騎乘機車撞去，陳女人車拋飛多處擦挫傷，緊急送醫所幸沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，事故原因有待警方調查釐清。

據了解，謝姓男子（25歲）昨天（2日）晚上近10時許，他獨自駕駛一輛汽車，從三重區重新路五段往三重方向行駛，途中行至中興南街口時，疑因未注意到車前狀況，直接衝撞正停等紅燈的陳姓女騎士（61歲），導致陳姓女騎士連人帶車當場拋飛。

警消獲報派員趕抵，經檢視陳姓女騎士全身肢體多處擦挫傷，緊急協助送醫急救，所幸包紮後沒有生命危險。肇事駕駛沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

謝姓男子駕車未注意車前狀況，衝撞前車害騎士拋飛受傷。記者曾伯愷／翻攝
謝姓男子駕車未注意車前狀況，衝撞前車害騎士拋飛受傷。記者曾伯愷／翻攝
謝姓男子駕車未注意車前狀況，衝撞前車害騎士拋飛受傷。記者曾伯愷／翻攝
謝姓男子駕車未注意車前狀況，衝撞前車害騎士拋飛受傷。記者曾伯愷／翻攝
謝姓男子駕車未注意車前狀況，衝撞前車害騎士拋飛受傷。記者曾伯愷／翻攝
謝姓男子駕車未注意車前狀況，衝撞前車害騎士拋飛受傷。記者曾伯愷／翻攝

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