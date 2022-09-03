聽新聞
test
0:00 / 0:00
詐騙包裹猖獗 付999元收到劣質內褲、訂衣服竟收到玩具
民眾黨台中市議員參選人、大里區立德里長江和樹說，近期很多里民投訴收到付款的詐騙包裹，今天包括他、林姓女里民和陳姓里民挺身而出現身說法，林女付了999元收到劣質內褲，陳男花1500元買衣服卻收到玩具，令人傻眼，也提醒民眾要特別注意。
江和樹呼籲，網路詐騙猖獗，通常詐騙包裹金額不大，很多都是家人在不知情下代為付款，事後才知被騙，建議收包裹或幫人代收時，最好要再三確認發貨訊息通知，確認為購買品項後再付費簽收，以免求助無門，無法退貨。
林女說，她沒有網購商品，8月30日她北上送貨，返家時，兒子告知她有一件貨到付款的包裹，上頭寫有知名內衣褲、襪子廠牌產品，因為貨款是999元，金額不大，加上收件人的地址、手機正確，就幫忙代付，令她氣憤的是，她的個資怎麼外洩？詐騙包裹寄件住址是假的，拆開後發現裡頭也不是名牌商品，是劣質內褲，也無法退貨，只能自認倒楣。
陳姓男子說，他網購花1500元買整套的衣服，結果到超商取貨，拆開包裹發現裡面是粗糙的小汽車玩具，拿去超商要退貨，但超商以包裹拆開就無法退貨，再LINE網購的商家，已經打不通；第二次是網購後到超商領取，超商說是詐騙包裹不要領，網購商家還LINE「不領就告你」，最後告知已向警方備案，對方才沒再LINE。
江和樹說，他上網買理髮器，第一次寄送正確商品，後連續寄送二次都是詐騙包裹，由於金額不大，都一千多元，服務處人員以為是他訂的，就代為付款，打開才發現不是他要商品。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言