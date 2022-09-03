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詐騙包裹猖獗 付999元收到劣質內褲、訂衣服竟收到玩具

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導

台中市大里區立德里長江和樹（左）接獲林姓女子（右）投訴，收到詐騙包裹，兒子代為付了999元，結果收到劣質內褲。圖／江和樹提供
台中市大里區立德里長江和樹（左）接獲林姓女子（右）投訴，收到詐騙包裹，兒子代為付了999元，結果收到劣質內褲。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員參選人、大里區立德里長江和樹說，近期很多里民投訴收到付款的詐騙包裹，今天包括他、林姓女里民和陳姓里民挺身而出現身說法，林女付了999元收到劣質內褲，陳男花1500元買衣服卻收到玩具，令人傻眼，也提醒民眾要特別注意。

江和樹呼籲，網路詐騙猖獗，通常詐騙包裹金額不大，很多都是家人在不知情下代為付款，事後才知被騙，建議收包裹或幫人代收時，最好要再三確認發貨訊息通知，確認為購買品項後再付費簽收，以免求助無門，無法退貨。

林女說，她沒有網購商品，8月30日她北上送貨，返家時，兒子告知她有一件貨到付款的包裹，上頭寫有知名內衣褲、襪子廠牌產品，因為貨款是999元，金額不大，加上收件人的地址、手機正確，就幫忙代付，令她氣憤的是，她的個資怎麼外洩？詐騙包裹寄件住址是假的，拆開後發現裡頭也不是名牌商品，是劣質內褲，也無法退貨，只能自認倒楣。

陳姓男子說，他網購花1500元買整套的衣服，結果到超商取貨，拆開包裹發現裡面是粗糙的小汽車玩具，拿去超商要退貨，但超商以包裹拆開就無法退貨，再LINE網購的商家，已經打不通；第二次是網購後到超商領取，超商說是詐騙包裹不要領，網購商家還LINE「不領就告你」，最後告知已向警方備案，對方才沒再LINE。

江和樹說，他上網買理髮器，第一次寄送正確商品，後連續寄送二次都是詐騙包裹，由於金額不大，都一千多元，服務處人員以為是他訂的，就代為付款，打開才發現不是他要商品。

台中市大里區立德里長江和樹接獲林姓女子投訴，收到詐騙包裹，兒子代為付了999元，結果收到劣質內褲。圖／江和樹提供
台中市大里區立德里長江和樹接獲林姓女子投訴，收到詐騙包裹，兒子代為付了999元，結果收到劣質內褲。圖／江和樹提供

詐騙 超商 網購

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