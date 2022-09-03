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新店環河路小貨車自撞號誌桿 疑疲勞駕駛釀禍
新北市新店區環河路今天凌晨發生小貨車自撞號誌桿意外，消防人員動用破壞機具將受困車內駕駛陳姓男子救出，據了解，肇事的陳男疑疲勞駕駛釀禍，送醫搶救後無生命危險。
新北市消防局今天凌晨4時42分獲報，新店區環河路碧潭橋頭發生車禍意外，疑似有人受困車內，消防人員獲報到場，發現63歲陳姓男子駕駛的小貨車，撞上道路中央的號誌燈桿，受困在駕駛座上。
消防人員動用破壞器材，費了一番功夫才將受困車內的陳男救出，陳男因全身多處擦挫傷，意識清楚，由救護車送往新店慈濟醫院救治。
據了解，陳男當時駕車沿碧潭橋往北新路一段方向行駛時，不慎失控自撞環河路上的號誌桿。經警方檢測酒測值為零，疑似疲勞駕駛釀禍，所幸沒有波及無辜。
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