翁突反悔搭高鐵手扶梯「下不來」女警英勇救援摔階梯挫傷

高雄市79歲彭姓老翁昨上午在高鐵左營站，踏上手扶梯至2樓，卻改變心意，緊抓欄杆，致重心不穩、身體傾斜，就在千鈞一髮險掉落手扶梯之際，左營警分局女所長李秀玲見狀，一個箭步擋住他的身軀，李摔倒階梯，造成頭、手多處擦傷，老翁則毫髮未傷。

警方指出，彭姓老翁昨天上午9時40分許，一個人在高鐵左營站，準備搭手扶電梯上2樓大廳，當時彭翁人已站在手扶梯，但階梯上升時，他卻臨時改變心意不想上樓。

彭翁當下雙手拉住手扶電梯旁的欄桿，因手扶梯仍自動向上移動，導致他重心不穩、身體傾斜，雙腳還斜掛在踏板上掙扎，雖有年輕旅客經過，但可能覺得他舉止怪異，未予理會。

當時在附近執勤交整的左營警分局左營所所長李秀玲經過，見到驚人的一幕，原本要找緊急按鈕，但見彭翁已快撐不住，可能要滾落手扶梯，李秀玲一個箭步衝上手扶梯，先以身體撐住彭翁，避免他掉落受傷。

李秀玲當下請彭翁放輕鬆，勿抓住欄杆，但彭翁仍因緊張不敢鬆手在原地掙扎，隨後即因雙手無力，整個人身體重量向下壓在李秀玲身上，有2名民眾見狀，上手扶梯幫忙，但李仍因重心不穩加上手扶梯不停往上，摔倒階梯上，造成頭、手部多處擦傷，所幸彭翁在李的保護下，毫髮無傷！