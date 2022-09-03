女游泳教練在成人池教學...3歲愛女意外溺斃兒童池 她崩潰痛哭

屏東縣恆春鎮立游泳池日前發生幼兒溺斃兒童池意外，女教練在成人池教學時，她的3歲女兒被發現在一旁的兒童池溺水，緊急救起做心肺復甦術並送醫急救仍不治。記者潘欣中／攝影 屏東縣恆春鎮立游泳池日前發生幼兒溺斃兒童池意外，1名女游泳教練晚上帶同3歲女兒到游泳池教學，女教練在成人池教學時，在10多公尺外兒童池旁的學員家長，驚見她的女兒沉在水中動也不動，救生員緊急救起做心肺復甦術，送醫急救仍宣告不治，女教練當場崩潰痛哭；檢方正調查救生員是否該負業務過失致死刑責。

警方調查，家住滿州鄉的游泳女教練，丈夫是牙買加裔英國人，上月22日晚上她帶3歲女兒到恆春鎮立游泳池教學，在成人池指導學員，女兒在10多公尺外兒童池畔戲水，晚上8時10分許，在兒童池旁的1名學員家長，驚見女教練女兒在半公尺深的水中漂浮動也不動，急通知在成人池旁監控的救生員，救起後先做心肺復甦術，送恆春基督教醫院急救仍不治。

發現的學員家長告訴警方，當時她在兒童池旁等候，見女教練的女兒來回跳入池中又爬起，感覺一切都正常，後來見她在池中漂浮，動也不動，趕緊請人救起，沒想到是溺水；泳池監視器畫面顯示當時兒童池只有1名幼兒在戲水，救生員的注意力集中在人多的成人池 ，是否涉及刑法業務過失致死，正由檢方調查釐清。

恆春鎮公所表示，鎮立泳池每天開放時段有2名救生員值班，晚上9時關場，當晚1名救生員在進行游泳教學的成人池旁執勤，另名救生員在做關場前的巡場工作，泳池有規定，6歲以下幼童需由家長陪伴保護；公所有為泳客投保意外險，雙方已開過調解會，保險公司待責任釐清後商談賠償事宜。