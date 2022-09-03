樓上樓下噪音糾紛引殺機 他砍殺鄰居命危後疑畏罪跳海

基隆市北寧路傳出凶殺案，黃姓男子與許姓男子為樓上樓下多年的鄰居，疑長期因噪音問題爭執不休，昨晚許男趁黃男下樓倒垃圾時，涉嫌持刀將黃男砍殺胸頸多刀，黃男命危搶救中。許男行凶後開車逃逸，警方昨晚在碧砂漁港旁找到車子，懷疑他畏罪跳海，消防人員搜索卻未發現，今天將再找尋下落。

警方調查，黃姓男子（68歲）昨晚8點半被發現倒在北寧路一處民宅前，救護車趕至將他送往基隆長庚醫院救治，黃男胸部、頸部被砍多刀，地上有多攤血跡，血流如注，傷勢嚴重，到院前沒有呼吸心跳，但急救後恢復心跳，目前仍在開刀搶救中，仍有生命危險。

市警第二分局八斗子分駐所員警趕至採證處理，根據目擊者說法，一度以為發生槍擊，後來證實並沒有槍擊，傷者也沒有槍傷。行凶的是黃男的鄰居許姓男子（66歲），但現場找不到凶器，研判是類似西瓜刀等的利器。警方查出許男駕車逃逸，經調監視器追查，昨晚查出車子就停在八斗子碧砂漁港旁。

警方到場在車子及周圍採證，發現確為許男開的並且熄火不久，再調監視器查明他可能去向，發現人在漁港內消失，應該沒有出港，研判跳海的可能性很高，但也不排除其他可能性。消防人員到場搜尋，但沒有找到人，晚間警方及消防人員都已離開。

警方表示，今天上午會再請消防人員到港邊搜尋打撈，確認許男是否跳海。警方目前針對黃男、許男的糾紛進行了解，查知兩人是樓上樓下的老鄰居，經常因為噪音問題起爭執，甚至衝突，長期有嫌隙及宿怨。

八斗子分駐所長陳品碩說，許男因與黃男平日即有嫌隙，昨晚在倒垃圾時相遇，許男涉嫌持利器砍傷黃男，積極查緝中。