疑鄰居有嫌隙起爭執…基隆男遭砍傷送醫 警方鎖定對象追緝

基隆70歲黃姓男子，今天晚間8點半在北寧路一處民宅前，被發現遭人用刀砍傷，地上留有不少鮮血，消防局獲報將他送醫。由於有民眾聽到疑似槍聲，警方到場處理，清查並非槍擊案，醫院檢視也沒有槍傷，警方封鎖現場採證，初判懷疑是鄰居起爭執，鎖定對象追緝中。

警方調查，70歲男子今晚8點多被發現倒在北寧路一處民宅前，救護車獲報先送醫救治，市警第二分局八斗子分駐所員警趕至處理，發現滿地鮮血。

有附近民眾向警方說，聽到疑似撞擊或者槍聲，警方到場拉起封鎖線調查，初判並無槍擊，現場沒有彈殼等跡證。

經醫院檢視黃男身上是刀傷，沒有槍傷，目前正在救治，警方查訪相關人調查釐清，衝突發生原因仍待調查。