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疑鄰居有嫌隙起爭執…基隆男遭砍傷送醫 警方鎖定對象追緝

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆70歲黃姓男子，今天晚間8點半在北寧路一處民宅前，被發現遭人用刀砍傷，地上留有不少鮮血，消防局獲報將他送醫。由於有民眾聽到疑似槍聲，警方到場處理，清查並非槍擊案，醫院檢視也沒有槍傷，警方封鎖現場採證，初判懷疑是鄰居起爭執，鎖定對象追緝中。

警方調查，70歲男子今晚8點多被發現倒在北寧路一處民宅前，救護車獲報先送醫救治，市警第二分局八斗子分駐所員警趕至處理，發現滿地鮮血。

有附近民眾向警方說，聽到疑似撞擊或者槍聲，警方到場拉起封鎖線調查，初判並無槍擊，現場沒有彈殼等跡證。

經醫院檢視黃男身上是刀傷，沒有槍傷，目前正在救治，警方查訪相關人調查釐清，衝突發生原因仍待調查。

警方調查，經了解，許男因與鄰居黃男平日有嫌隙，今晚在樓下相遇發生爭執，許男涉嫌持刀砍傷黃男多刀，救護人員到場將黃民送往基隆長庚醫院急救。警方依目擊民眾描述許男逃逸所駕駛車輛，調閱現場影像並蒐集證據，積極追緝。

鄰居有嫌隙今晚樓下相遇男被刀砍傷送醫，鎖定對象追緝。記者游明煌／翻攝
鄰居有嫌隙今晚樓下相遇男被刀砍傷送醫，鎖定對象追緝。記者游明煌／翻攝

基隆

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