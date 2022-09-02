新北傳計程車撞機車 騎士當場無生命跡象

新北市新店區今晚7時許發生計程車撞上機車車禍，現場2線車道受車禍影響，僅內側車道可通行，騎機車被撞的賴姓男子受困車底，全身多處骨折，救出時已無生命跡象。詳細事故發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天晚上7時7分獲報，新店區及人中學前安興路與吉安街交叉路口，發生計程車撞上機車事故，造成機車騎士賴姓男子（60歲）受困車底，消防人員於晚上7時44分協助脫困，但賴男全身多處骨折，當場無生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院搶救。