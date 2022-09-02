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不斷更新／18縣市公布「是否放颱風假」 北北基宣布明正常上班課

新北傳計程車撞機車 騎士當場無生命跡象

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區今晚7時許發生計程車撞上機車車禍，現場2線車道受車禍影響，僅內側車道可通行，騎機車被撞的賴姓男子受困車底，全身多處骨折，救出時已無生命跡象。詳細事故發生原因現由警方調查釐清中。

新北市消防局今天晚上7時7分獲報，新店區及人中學前安興路與吉安街交叉路口，發生計程車撞上機車事故，造成機車騎士賴姓男子（60歲）受困車底，消防人員於晚上7時44分協助脫困，但賴男全身多處骨折，當場無生命跡象，緊急送往新店慈濟醫院搶救。

由於車禍發生時，正是下班交通尖峰時段，現場2線車道受外側車道這起車禍事故影響，僅內側車道勉強可通行，也造成後方車輛嚴重回堵，至於，詳細事故發生原因有待警方進一步調查釐清。

新北市新店區及人中學前安興路與吉安街交叉路口，今晚7時發生計程車撞上機車車禍，機車騎士受困車底，全身多處骨折，救出時已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區及人中學前安興路與吉安街交叉路口，今晚7時發生計程車撞上機車車禍，機車騎士受困車底，全身多處骨折，救出時已無生命跡象。記者王長鼎／翻攝

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