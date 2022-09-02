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假冒臉書小編賣肉粽、蛋黃酥 男騙信用卡號盜刷遭逮

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

新北市饒姓男子（34歲），假冒多個知名臉書粉專小編，私訊被害人佯裝販售「防疫保單」、「清冠一號」、「肉圓」、「肉粽」、「芒果」、「蛋黃酥」、「鳳凰酥」等商品，提供假刷卡連結網址給被害人，被害人輸入信用卡號、簡訊驗證碼後，遭饒嫌盜刷，初步清查有27人被騙、財損200萬元以上。

饒嫌4年前開始在網路詐欺網友錢財，遭逮捕送辦並入獄服刑兩年，去年初他出獄後，又冒充是網紅直播主的臉書小編，觀看直播拍賣後，傳訊給得標買家，要求提供信用卡等資料，再盜刷遊戲點數變賣，去年11月遭警方逮捕並遭羈押。

饒嫌被羈押4個月，今年2月被放出，但卻賊性不改，五月他發現防疫保單相當熱門，就查詢保險公司臉書粉專，再度冒充小編，傳送釣魚連結訊息給要購買防疫保單的網友，聲稱要提供信用卡號、簡訊驗證碼，才能購買防疫保單。

網友上當提供後，饒嫌以網友資料綁定電子錢包，購買商品點數卡，再打折賣給其他網友。

饒嫌以此手法，針對端午節、中秋節，到網路販售「肉粽」、「芒果」、「蛋黃酥」、「鳳凰酥」的知名粉專詐騙民眾，至少27人被騙、財損200萬元以上。

刑事局接獲民眾報案，日前在新北市逮捕饒嫌，依詐欺、偽造文書罪嫌移送新北地檢察署偵辦。

饒姓男子假裝臉書小編，傳送釣魚訊息給買家，詐騙信用卡號等資料，綁定電子錢包後購買商品點數卡牟利。記者廖炳棋/翻攝
饒姓男子假裝臉書小編，傳送釣魚訊息給買家，詐騙信用卡號等資料，綁定電子錢包後購買商品點數卡牟利。記者廖炳棋/翻攝
饒姓男子假裝臉書小編，傳送釣魚訊息給買家，詐騙信用卡號等資料，綁定電子錢包後購買商品點數卡牟利。記者廖炳棋/翻攝
饒姓男子假裝臉書小編，傳送釣魚訊息給買家，詐騙信用卡號等資料，綁定電子錢包後購買商品點數卡牟利。記者廖炳棋/翻攝

詐欺 盜刷 蛋黃酥 中秋節

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