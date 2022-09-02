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影／警開警示燈趕火警交管 釀3車碰撞車損恐破兩百萬

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市新莊警分局新樹所一名員警，今天凌晨駕駛警車準備前往民安西路一棟民宅火警協助交管。孰料，車才開出派出所（有開警示燈、沒有鳴笛）就在路口與他車發生碰撞，造成現場3車碰撞1人擦傷沒有送醫，初估車損上看兩百萬。肇事3駕駛都沒酒駕，事故原因有待釐清。

據了解，新樹所張姓員警，今天凌晨2時12分左右，駕駛一輛警車（有開警示燈、沒有鳴笛），準備趕至新莊區民安西路一處民宅火警協助路口交管。怎料，張員才將車開出派出所，準備越過新莊區樹新路與豐盛一街口時再鳴開警報器。

不巧，林女（21歲）駕車載著另友橫向駛來，直接撞擊警車右側，警車旋即偏離車道，再往對向推撞黃男（45歲）所駕駛多元計程車，造成計程車頭全毀，林女座車左車頭凹陷、水箱破裂、車內10顆安全氣囊爆開，初估三車車損恐近兩百萬。所幸現場僅有林女雙腳多處擦傷，經檢視無大礙無須就醫。

事後林口分局派員前來協處，肇事3駕駛沒有酒駕，確切事故原因及責任歸屬，則有待警方調查釐清。

對此，新莊警分局表示，經查員警確實未依規定開鳴警報，待事故原因釐清後，會負起該負賠償責任。後續會加強教育宣導，要求所屬員警注意行車安全，恪遵交通法規，倘欲緊急事故趕赴現場，應開啟警示燈及警鳴器，並灌輸員警倘處理緊急事故需趕赴現場僅擁有「優先路權」，並非「絕對路權」之觀念，且行經路口仍應減速確認安全再行通過，以確保執勤安全。

新莊一員警因未開鳴警示，不慎在路口衝撞兩車，所幸現場僅一人擦傷無礙，事故原因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
新莊一員警因未開鳴警示，不慎在路口衝撞兩車，所幸現場僅一人擦傷無礙，事故原因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
新莊一員警因未開鳴警示，不慎在路口衝撞兩車，所幸現場僅一人擦傷無礙，事故原因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
新莊一員警因未開鳴警示，不慎在路口衝撞兩車，所幸現場僅一人擦傷無礙，事故原因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
新莊一員警因未開鳴警示，不慎在路口衝撞兩車，所幸現場僅一人擦傷無礙，事故原因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
新莊一員警因未開鳴警示，不慎在路口衝撞兩車，所幸現場僅一人擦傷無礙，事故原因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
新莊一員警因未開鳴警示，不慎在路口衝撞兩車，所幸現場僅一人擦傷無礙，事故原因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝
新莊一員警因未開鳴警示，不慎在路口衝撞兩車，所幸現場僅一人擦傷無礙，事故原因仍待調查。記者曾伯愷／翻攝

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